Kitaplığınızdaki kitapları çeşitlendirmeniz için uzay ve astronomiyi yakından tanımanıza olanak sağlayan kitapları listemizde bulabilirsiniz.

Astronomi ve uzayla ilgilenenler için sevdiğimiz, sıkmayan ve akıcı kitapları derledik. Bazıları sizi şaşırtacak, bazıları ‘Keşke daha önce okusaydım’ dedirtecek. Belki de aralarında kitaplığınıza yakışacak yeni bir tanesini bulacaksınız. Gökyüzüne meraklıysanız, listemiz tam da size göre diyebiliriz.

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Uzay ve astronomi meraklılarına özel kitap önerileri:

Kuantum fiziğini merak ediyor ama karmaşık terimler sizi geri mi çekiyor? Dakikalar İçinde Kuantum Fiziği, tam da bu kaygıyı dağıtmak için yazılmış. Gemma Lavender, Schrödinger'in kedisinden paralel evrenlere, lazerlerin çalışma prensibinden MRI taramalarındaki kuantum etkisine kadar 200 temel kavramı yalın ve anlaşılır bir dille açıklıyor.

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Kumsalda uzanıp gökyüzüne bakarken birinin elinizden tutup sizi atom çekirdeğine, Güneş’in içine veya zamanda küçük bir gezintiye çıkardığını hayal edin. Evren Avucunda, tam da bu hissi yaşatıyor. Christophe Galfard, karadeliklerden galaksilere, evrenin doğuşundan kaderine kadar her şeyi denklemsiz ve hayal gücünüze dayanan bir dille anlatıyor.

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Carlo Rovelli, Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders’te Einstein’ın görelilik kuramından kara deliklerin sıcaklığına, kuantum mekaniğinin şaşırtıcı dünyasından evrenin dokusuna kadar temel meseleleri, adeta bir dostla sohbet eder gibi anlatıyor. 40’tan fazla dile çevrilen ve milyonlarca okura ulaşan bu kitap, fizikle ‘mesafeli’ hissedenler için bile anlaşılır ve sürükleyici.

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Günlük hayatınızda fiziğin izlerini hiç bu kadar net görmemiş olabilirsiniz: Çalar saatin çalışma prensibinden, musluktan akan suyun şekline, hatta telefonunuzdaki WiFi bağlantısına kadar… Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Fizik Fikri, bu prensipleri gündelik örneklerle açıklıyor. Bernoulli’nin uçakların uçmasını sağlayan denkleminden, Maxwell’in elektromanyetik dalgaları nasıl tanımladığına, karanlık enerjiden Higgs parçacığına kadar 50 temel konu, karmaşık formüller olmadan anlatılıyor.

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23 yaşındaki Werner Heisenberg, 1925’te kuantum mekaniğinin temellerini atarak gerçekliği yeniden tanımladı. Einstein’ın sorguladığı, Feynman’ın ‘anlaşılmaz’ bulduğu bu teori, bugün lazerlerden bilgisayarlara kadar modern teknolojinin temelinde. Ama aynı zamanda felsefi tartışmaları da ateşliyor. Helgoland, Heisenberg’in devrimini ve kuantumun hem laboratuvarları hem günlük hayatı nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.

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Hawking ve Mlodinow, Antik Yunan'dan bugüne bilimin izini sürerek kuantum mekaniği ile göreliliği birleştiriyor ve evrenin 'yoktan var oluşunu' sorguluyor. 'M-kuramı' adını verdikleri bu yaklaşım, tek bir evren değil, sayısız evrenin varlığını öngörüyor.

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Evrenin %95’i hâlâ bir sır: Gördüğümüz her şey (yıldızlar, gezegenler, galaksiler) sadece %5’ini oluşturuyor. Geri kalanı ‘karanlık madde’ ve ‘karanlık enerji’ dediğimiz, varlığını yalnızca matematiksel hesaplamalarla bildiğimiz gizemli bir alan. Brian Clegg, bu kitapta sadece bu karanlık kısma değil, astronomi ve modern fiziğin temel sorularına da yalın bir ışık tutuyor.

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Carl Sagan, Soluk Mavi Nokta’da, evrenin büyüklüğü karşısında Dünya’nın ne kadar ‘küçük’ ve kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Uzayın derinliklerinden bakınca gezegenimizin bir toz tanesi kadar bile yer kaplamadığını gösteriyor. Bu kitap, insanlığın kozmostaki yerini sorgularken, bilimsel keşiflerin yanı sıra ‘Burada ne yapıyoruz?’ sorusuna da cevaplar arıyor.

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Ders kitaplarının sıkıcı anlatımlarına alerjiniz varsa, Evren 101 tam size göre. Galileo’nun bile onaylayacağı bu kitap, uzayın güzelliklerini kısa, eğlenceli ve merak uyandıran bilgilerle sunuyor.

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"Kozmosun sonu nasıl gelecek?" sorusunu astrofizikçi Katie Mack, Evrenin Sonuna Dair Beş Senaryo’da esprili ve capcanlı bir dille ele alıyor. Büyük Çöküş’ten Vakum Bozunumu’na, evrenin olası sonlarını anlatırken kuantum mekaniği, sicim teorisi gibi karmaşık konuları mizahla harmanlıyor.

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