Uzaydaki ‘İlk Türk’ Olmak İçin Binlerce Başvuru Yapıldı

Uzaya gidecek ilk Türk’ün seçilmesi için açılan internet sitesine 24 saat içinde milyonlarca kullanıcı gri yaptı. Giriş yapan kullanıcılardan kaç tanesinin başvuru yapıp gereken şartları sağladığı ise açıklandı.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi, pek çok vatandaşın ilgisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise başvuru yapan bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna gideceğini açıkladı. İleri seviye İngilizce bilmek ve 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak gibi şartların olduğu listeyi diğer ülkelerin şartlarıyla karşılaştırmıştık.

Başvuruların açılmasının ardından çok kısa süre süre geçmesine rağmen rekor sayıda insanın başvuruların yapıldığı siteye adeta akın etti. Siteye şimdiden 2.7 milyon kişinin girdiği açıklandı. Peki bu 2.7 milyon kişiden kaçı başvuru yaptı?

Sadece 150 aday başvuruyu tamamlayabildi

Neden TT oldu isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgilere göre son 24 saatte siteye giren 2.7 milyon kullanıcıdan 27.000’i sitenin başvuru bölümüne giriş yaptı. Ancak başvurular için aranan şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı ise sadece 150 ile sınırlı kaldı.

Önümüzdeki günlerde başvuruların çoğalacağı ve şartları sağlayan adayların artacağı tahmin ediliyor. Peki siz uzaya giden ilk Türk olmak için başvuru yaptınız mı?