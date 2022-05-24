Uzaya Gönderilecek Türk Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk Türk vatandaşın gönderileceğini açıkladı. Peki bu Türk vatandaş olma şansına sahip olmak için Türkiye Uzay Ajansı'na nasıl başvuruda bulunulur?

Şubat 2021’de duyurulan Milli Uzay Programı’nın 10 hedefinden birisi olan uzaya bir Türk vatandaşı çıkarma yakın zamanda yeniden ülke gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Mayıs’taki açıklamasında 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir Türk vatandaşın fırlatılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bu çalışmalar kapsamında uzaya çıkacak ve ‘Uzay Yolcusu’ olarak adlandırılacak ilk Türk vatandaşın taşıması gereken şartlar da paylaşıldı. Peki, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olmak için Türkiye Uzay Ajansı’na nasıl başvuru yapılır? Gelin, başvuru sürecini adım adım açıklayalım.

Uzaya gidecek Türk olmak için nasıl başvuru yapılır?

Adım #1: Başvuru Sistemi’ne ulaşın.

Başvuru Sistemi’ne ulaşın. Adım #2: ‘Kullanıcı Kayıt’ seçeneğine tıklayın. (Hesabınız varsa giriş yapın.)

‘Kullanıcı Kayıt’ seçeneğine tıklayın. (Hesabınız varsa giriş yapın.) Adım #3: Kayıt formunu doldurun ve kaydınızı tamamlayın.

Kayıt formunu doldurun ve kaydınızı tamamlayın. Adım #4: Kullanıcı Giriş seçeneğine tıklayın ve hesabınıza giriş yapın.

Kullanıcı Giriş seçeneğine tıklayın ve hesabınıza giriş yapın. Adım #5: E-posta adresinizi doğrulayın ve bilgilerinizi tamamlayın.

E-posta adresinizi doğrulayın ve bilgilerinizi tamamlayın. Adım #6: Anasayfada yer alan TUA ilanına başvurun.

Adım #1: Başvuru Sistemi’ne ulaşın.

Bu bağlantıya tıklayarak TÜBİTAK üzerindeki başvuru sayfasına ulaşın.

Adım #2: ‘Kullanıcı Kayıt’ seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada yer alan ‘Kullanıcı Kayıt’ seçeneğine tıklayın. TÜBİTAK hesabınız varsa mevcut hesabınıza giriş yapın ve Adım #4’e geçin.

Adım #3: Kayıt formunu doldurun ve kaydınızı tamamlayın.

Karşınıza çıkan kayıt formuna tüm bilgilerinizi doğru bir şekilde girin ve kaydınızı tamamlayın.

Adım #4: Hesabınıza giriş yapın.

Başvuru Sistemi’ne geri dönerek oluşturduğunuz hesabınıza giriş yapın.

Adım #5: E-posta adresinizi doğrulayın ve bilgilerinizi tamamlayın.

Başvuru yapmak için öncelikle e-posta adresinizi doğrulayın. Daha sonra TÜBİTAK hesabınızda boş olan tüm bilgileri doldurun. Kişisel bilgilerin yanı sıra sınav, öğrenim, yabancı dil ve yabancı dil bilgilerini doldurup CV’nizi tamamlayın.

Adım #6: Anasayfada yer alan TUA ilanına başvurun.

Bilgilerinizi tamamladıktan sonra anasayfada yer alan ‘TBTK.UZAY_YOLCUSU.2022-1.01’ referans kodlu ilana başvurun.