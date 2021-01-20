Uzaydan Filleri Tespit Edebilen Yeni Bir Algoritma Yapıldı

İngiltere'de bulunan bilim insanları, nesli tükenme tehditi altındaki Afrika filleri için yeni bir algoritma geliştirdi. Algoritma, uydulardan alınan görüntüleri kullanarak fillerin lokasyonunu ve sayılarını ortaya çıkarıyor.

Filler, boyut olarak büyük olsalar da uzaydan gözükmeleri pek olası hayvanlar değil, ancak koruma altına alınabilmeleri için kapsamlı bir şekilde incelenmesi gereken hayvanların arasında yer alıyor. Bilim insanları, nesli tükenmekte olan Afrika fillerini daha iyi gözlemleyebilmek için yeni bir algoritma oluşturdu.

İngiltere’de bulunan Oxford ve Bath Üniversitesi’nde görevli bilim insanların oluşan bir ekip, uydulardan alınan görüntüleri kullanarak Afrika’da bulunan filleri gözlem altında tutabilmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni algoritma, sadece filleri değil, aynı zamanda nesli tükenmekte olan büyük ebatlı hayvanların da izlenmesine olanak sağlayacak.

Yeni algoritma, fillerin nerede ve kaç tane olduğunu gösterebiliyor

Araştırmacılar, tıpkı NASA’nın bir zamanlar gizli bir penguen sürüsünü keşfettiği gibi yaban hayatı izleyebilmek için uydulardan alınan görüntüleri kullanmaya başladı. Ancak penguenler, buzullarda keşfedilebilir renklere sahip olsa da sürekli ağaçların arasında gezen filler için durum bu kadar kolay olmadı.

Yeni geliştirilen algoritmada fil ve diğer yabani hayvanlar, uydudan alınan görüntülerle birlikte ormanın derinliklerinde keşfedilip izlenebiliyor. Afrika filleri, 40 - 50 bin nüfusa sahip olmasından dolayı tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alıyor. Ancak bilim insanları, bu yeni yöntem ile birlikte fillerin nerede ve kaç tane olduğunu tespit ederek türlerini koruma altına alabileceklerini belirtti.