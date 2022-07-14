Valorant İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Riot Games’in popüler takım temelli 5v5 FPS oyunu Valorant, yeni güncellemeleriyle, sezonlarıyla ve turnuvalarıyla özellikle ülkemizde birçok oyuncu tarafından tüm hızıyla oynanmaya devam ediyor. Bu yazımızda Valorant'ta ismini veya etiketini değiştirmek isteyen oyunculara adım adım isim değiştirme işleminin nasıl yapılacağını anlatıyoruz.

VALORANT oyuncularının çoğu en az bir kere isim değiştirme işlemini yaptı veya yapmak istiyor. Bazı durumlarda oyuncuların eski isimlerinden memnun olmama durumu, bazılarında ise sadece isim etiketi değiştirme veya bir takıma girdiklerinde takım kısaltmasını isim başına ekleme istekleri ortaya çıkabiliyor.

Bu yazımızda VALORANT isim değiştirme nasıl yapılır sorusunun cevabını adım adım anlatarak veriyoruz. Sizde oyundaki isminizi veya isim etiketinizi üstteki sebeplerden dolayı değiştirmek istiyorsanız yazımızda yer alan VALORANT isim değiştirme adımlarını sırasıyla takip ederek hızlıca isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte VALORANT isim değiştirme adımları:

VALORANT isim değiştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Resmi VALORANT sitesine giriş yapın:

İsim değiştirme işleminin ilk adımına VALORANT oyununda isim değiştirmek istediğimiz için resmi VALORANT sitesine gitmemiz gerekiyor. Siteye giriş yapmak için buraya veya başlıktaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Siteye giriş yaptıysanız bir sonraki adıma geçin.

Adım #2: Sağ üstteki ''Hemen Oyna'' butonuna basın:

Siteye giriş yaptıktan sonra sizleri pek çok kategori başlığı ve tıklanabilir buton karşılayacak. Burada en üstte yer alan ve üzerinde oyun bilgisi, medya, haberler, destek gibi başlıkların yer aldığı kısmın en sağında yer alan ‘’HEMEN OYNA’’ butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra neler yapacağınızı bir sonraki adımda öğrenebilirsiniz.

Adım #3: Çıkan seçeneklerden ''Oturum Aç'' butonuna tıklayın:

‘’HEMEN OYNA’’ butonuna tıkladıktan sonra karşınıza iki farklı seçenek çıkacak. Seçeneklerden ilki sol taraftaki üstünde ‘’Henüz bir Riot Hesabım Yok’’ yazan ‘’HESAP OLUŞTUR’’ butonu olacak. Biz bunu değil sağında yer alan ve üstünde ‘’RIOT HESABIM VAR’’ yazan ‘’OTURUM AÇ’’ kısmına tıklayacağız. Ardından diğer işleme geçiyoruz.

Adım #4: Hesabınıza giriş yapın:

Bir önceki adımı tamamladıktan sonra Riot hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Hesabınızda çift korumalı mail doğrulama açıksa Riot hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresine 6 haneli bir kod gönderilecek. Bu kodu e-postanızı kontrol ederek öğrenin ve sitedeki uygun bölüme yazın. Hesabınıza başarıyla giriş yaptıktan sonra diğer adıma geçin.

Adım #5: Sağ üstten isminize tıklayın ve ''Ayarlar'' kısmına tıklayın:

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfaya tekrar gönderileceksiniz. Bu işlemin ardından sağ üsttte artık güncel isminiz gözüküyor olacak. İsminizin üstüne gelin ve açılan kısımdan ayarlara tıklayın. Ayrıca işiniz bittikten sonra bu kısımdan oturumu da kapatabilirsiniz.

Adım #6: Açılan Riot Hesap Yönetimi sayfasında ''Riot ID'' kısmına gelin:

Ayarlara kısmına tıkladıktan sonra karşınıza Riot Hesap Yönetimi sayfası açılacaktır. Burada kişisel bilgiler, bağlı hesaplar, iki aşamalı doğrulama, giriş yöntemi, iletişim tercihleri ve bizim asıl ilgileneceğimiz kısım olan ''RIOT ID'' kısmı yer almakta. Bu kısma giriş yapıyoruz.

Adım #7: İstediğiniz ismi veya etiketi yazın ve değişiklikleri kaydedin:

Burada Riot ID ve Etiket olmak üzere iki farklı değiştirilebilir kısım yer alıyor. ''RIOT ID'' kısmından oyunda gözükecek ismimizi değiştirebiliriz. Bu kısma yeni isminizi girebilirsiniz. Etiket kısmına da özel bir etiket ismi veya sayısı isterseniz girmeniz mümkün. Hiç değiştirmediyseniz çok büyük ihtimal etiketiniz #TR olarak gözükecektir. Bunu değiştirme imkanınız bulunmakta. Tüm işlemleri yaptıktan sonra altta yer alan kısımdan değişiklikleri kaydediyoruz ve işlemimiz bitmiş oluyor.

VALORANT almak istediğim isim alınmış durumdaysa ne yapmalıyım?

VALORANT oyununda isim değiştirmek istiyorsanız yeni isminizin diğer oyuncular tarafından alınmamış olması gerekmekte ancak burada elimizde büyük bir fırsat yer alıyor. Etiket sistemi sayesinde alınmış bir ismi de almanız mümkün olabiliyor. Eğer yeni isminiz alındıysa etketi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu durumda o ismi alabilmeniz mümkün olabilmektedir.

VALORANT isim değiştirme hakkı sınırsız mı?

Oyunda size sunulan isim değiştirme hakkının resmi olarak açıklanmış bir sınırı bulunmamakta ancak bir zaman sınırı mevcut. VALORANT’ta yeni bir isim değişimi sonrası bir sonraki hakkınızı kullanmak için minimum 30 gün yani 1 ay beklemeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde yeni isim almanız mümkün olmuyor. Bunu göze alarak isim değiştirmenizi öneririz.

VALORANT isim değiştirme neden yapılır?

Son olarak bu sorunun cevabını vererek yazımızı sonlandıralım. Genelde oyuncular ilk başta aldıkları isimleri beğenmeyebiliyorlar veya eğer bir esporcu söz konusuysa ve takımı değiştiyse isminin başında yer alan takım kısaltmasını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu noktada her oyunda oyunculara sunulmayan isim değiştirme hakkı Riot Games tarafından VALORANT oyunu için sunulmuş durumda. Kısacası oyuncular isimlerini beğenmedikleri için, eğlenceli bir yeni isim kullanmak için veya esporcu iseler takımları değiştiği için isim değiştirme yoluna başvurabiliyor.

Bu yazımızda Riot Games’in popüler takım tabanlı 5v5 FPS oyunu VALORANT’ta isim değiştirme işleminin tüm detaylarını adım adım sizlere sunduk. Sizler VALORANT oynuyor musunuz? VALORANT’ta hiç isim değiştirdiniz mi veya değiştirmediyseniz düşünür müsünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.