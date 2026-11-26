Valve, 2026 Steam Ödülleri Adaylıklarını Başlattı: Bu Yıl Son 10 Yılın En İyi Oyunu da Seçilecek!

Valve, 2026 Steam Ödülleri adaylıklarını başlattı ve 10. yıla özel düzenlenecek oylamada son 10 yılın en iyi oyunu da seçilecek.

Valve, geleneksel hale gelen 2026 Steam Ödülleri için aday gösterme sürecini resmen başlattı.

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Oyunseverler, 30 Kasım saat 21.00’e (TSİ) kadar favori yapımlarını toplam 14 farklı kategoride aday gösterebilecek. Ödüllerin 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bu yıl ayrıca geçmiş kazananlar arasından en iyi oyunu belirleyecek özel bir oylama da düzenlenecek.

Yıl dönümüne özel kategori ve geri dönen ödüller

"Hall of Fame" (Onur Listesi) adı verilen yıl dönümü kategorisi, son 10 yılın "Yılın Oyunu" ödülünü kazanan yapımlarını bir araya getirecek. Kullanıcılar, 17 Aralık'ta Steam Kış İndirimleri ile eş zamanlı olarak başlayacak final oylaması döneminde bu efsanevi yapımlar arasından seçim yapabilecek.

Valve ayrıca geçmiş yıllardaki adaylıklardan ilham alan üç özel kategoriyi de listeye geri getirdi:

Sadece Beş Dakika Daha : Oyuncuların farkında olmadan gece 03.00'e kadar "bir tur daha" diyerek başından kalkamadığı oyunlar için.

: Oyuncuların farkında olmadan gece 03.00'e kadar "bir tur daha" diyerek başından kalkamadığı oyunlar için. Kelimeler Yetmez : Türleri harmanlayan veya geleneksel tanımlara meydan okuyan sıra dışı yapımlar için.

: Türleri harmanlayan veya geleneksel tanımlara meydan okuyan sıra dışı yapımlar için. Artık Yeni İşim Bu: Mağaza işletmek, temizlik yapmak veya çim biçmek gibi günlük işleri oyunculara gönüllü olarak yaptıran simülasyon oyunları için.

Listede yer alan diğer tanıdık kategoriler arasında ise "Yılın Oyunu", "Yılın VR Oyunu", "Aşk ile Devam Ettirilen", "Steam Deck'teki En İyi Oyun", "Arkadaşlarla Daha Zevkli", "Üstün Görsel Stil", "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun", "En İyi Oyun Müziği", "Üstün Zengin Hikâyeli Oyun" ve "Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın" bulunuyor.