Valve Half-Life 3'ü Geliştirirken İptal Etmek Zorunda Kalmış

Steam'e dün eklenen Half-Life: Alyx - Final Hours isimli bir içerik, oyuncuların Valve'ın son 10 yıllık geçmişine bakmalarını sağlıyor. İçerikte, geçtiğimiz dönemlerde iptal edilen projelere de yer veriliyor. Bu projeler arasındaysa Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 de bulunuyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, bugüne kadar onlarca önemli projenin altına imza attı. Bu projelerden belki de en çok sevileni ise "Half-Life" serisiydi. Oyuncular, Half-Life ve Half-Life 2 ile tanıştıktan sonra bu serinin üçüncü oyununu büyük bir heyecanla beklediler. Ancak Valve, tüm oyuncuları ters köşe yaparak Half-Life: Alyx isimli yeni bir oyunu kısa bir süre önce oyunseverlere sundu.

Dün itibarıyla Steam'e, Geoff Keighley imzalı bir içerik eklendi. Bu içerik; 18.5 TL'ye satın alabileceğiniz "Half-Life: Alyx - Final Hours". Valve'ın son on yıllık sürecine yakından bakabileceğimiz bir içerik olarak karşımıza çıkan Half-Life: Alyx - Final Hours, mini bir oyun ve bazı videolar içeriyor. İşte bu içerik içerisinde Half-Life 3 ile ilgili çok önemli detaylar yer alıyor.

Meğer Half-Life 3, geliştirilme aşamasındayken iptal edilmiş

Half-Life: Alyx - Final Hours'ta yer alan bilgilerde, Valve'ın süreç içerisinde iptal ettiği ya da bıraktığı yapımlara da değiniliyor. Bu belki biraz hayal kırıklığı yaratabilir ancak Valve, yıllar önce Half-Life 3'ü zaten geliştiriyormuş. Hatta bu oyun, Left 4 Dead'den esinlenecekmiş ancak Source 2 motorunun bir türlü tamamlanamamış olması, bu projenin iptal edilmesine neden olmuş. Oyun, sadece 2013-2014 yılları arasındaki bir yıllık süreçte geliştirilme imkanına sahip olmuş.

Eteklerden dökülen taşlar bunlarla da sınırlı değil. Half-Life: Alyx - Final Hours'ta yer alan bilgilere göre Half-Life 2 ile Half-Life: Alyx arasında bir değil iki değil tam 5 tane Half-Life oyun projesi iptal edilmiş. İptal edilen bu oyunlar arasında sanal gerçeklik desteğine sahip olan yapımlar da varmış. Ancak yaşanan sorunlar, şirketi çeşitli çıkmazlara sürüklemiş ve hal böyle olunca da önemli projeler bir bir iptal edilmiş.

Left 4 Dead serisi de Half-Life ile aynı sonu yaşamış

Eğer bir Left 4 Dead hayranıysanız, siz de Half-Life 3 hayranları ile aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Yapılan açıklamalara göre Left 4 Dead'in 3. oyunu da geliştirilme aşamasındaymış ve bu oyun da Source 2 motorunun tamamlanamaması nedeniyle iptal edilmek durumunda kalmış. Ekip, bu oyunun açık dünya türünde olduğunu ve Fas'ta geçmek üzere ayarlandığını ifade ediyor.

Sizi daha fazla üzmek istemeyiz ancak Valve, geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte Half-Life 3 ve Left 4 Dead 3 oyunları da dahil olmak üzere toplamda 9 projeyi iptal etmiş durumda. Bu projeler, bir gün yeniden gün ışığı görür mü bilinmez ancak sizlere hoşunuza gidecek bir haberimiz var. Görünüşe göre Valve, 2018 yılında başlatıldığı ifade edilen çok gizli bir proje üzerinde çalışıyor fakat bu projenin detayları şu an için bilinmiyor.