Steam, bundan böyle çıkışından önce iki saatten fazla oynanmış olan oyunların iadesini kabul etmeyecek.

Sekiz yıl önce Steam, oyunseverlerin koşulsuz şartsız şekilde herhangi bir oyun iade edebilmelerinin yolunu açmıştı. Bir oyunu satın aldıktan sonra 14 gün içerisinde iade edebilen oyunculardan istenen tek şey, oyunu iki saatten fazla oynamamış olmalarıydı.

Aslında gayet güzel işleyen bu sistem, oyunlara erken erişim gelmesi ile birlikte sekteye uğradı. İnsanlar bir oyunu alıp onlarca, yüzlerce saat oynayıp sonrasında iade edebiliyorlardı. Valve, aldığı kararla buradaki açığı artık devre dışı bırakmayı başardı. Bundan sonra erken erişimdeki oyun süresi de iki saatlik iade süresine dahil olacak.

Beta testler istisna olacak

Valve tarafından yapılan değişikliklere göre oyunlar çıkmadan önceki herhangi bir noktada iade gerçekleştirmek mümkün ancak iki saatlik oynama süresini doldurmamış olmak gerekiyor. 14 günlük iade süresi ise oyun çıktıktan sonra başlıyor. Öte yandan oyunların beta testlerine katılmak bu iki saatlik sınırlamasına dahil değil.

Valve'ın bu kararı bir miktar tartışmayı da beraberinde getirecek gibi duruyor. Erken erişim hakkı, oyunların geniş kitlelerce test edilmesini sağlıyor ve bu dönemde pek çok güncelleme getirilerek oyunlar son hâlini alıyor. Belki ileride Valve bu noktada hem oyunculara hem de geliştiricilere daha uzun erken erişim iade oyun saatleri hakkı vererek yardımcı olabilir.

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