VeBitcoin CEO'su İlker Baş Muğla'da İddaa Bayii İşletiyormuş

Dün akşam saatlerinde faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan VeBitcoin borsasının kurucusu ve CEO'su İlker Baş'ın Muğla'da bir iddaa bayii işlettiği ortaya çıktı. MASAK, VeBitcoin hakkında inceleme başlatmış ve şirketin bankalardaki varlıklarına bloke konmuştu.

Son dönemde Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri kripto paralar, daha doğrusu kripto para borsaları olmuş durumda. THODEX skandalıyla başlayan olaylar silsilesi, son olarak bir başka yerli kripto para borsası olan VeBitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasıyla devam etmişti.

Son günlerde işlemlerde sorunlar yaşandığı bildirilen VeBitcoin, dün akşam saatlerinde internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak tüm faaliyetlerini durdurduğunu bildirmiş, bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı konu hakkında soruşturma başlatarak şirketin Türkiye bankalarındaki hesaplarına bloke koymuştu.

VeBitcoin CEO'su İlker Baş, meğer Muğla'da iddaa bayii işletiyormuş:

Borsada faaliyetlerin durdurulması ve konuyla ilgili soruşturma başlatılması üzerine şirketin CEO'su İlker Baş hakkında sosyal medyada birtakım bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Twitter'da yapılan bir paylaşımdaysa İlker Baş'ın CV'si yer alıyordu.

CV'ye göre kripto para borsası kurucusu ve CEO'su olan İlker Baş, aynı zamanda Meclis üyesi ve Muğla'da bir iddaa bayiinin (Kazandım İddaa Bayii) sahibi olarak görünüyor. Bilgilerin Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın web sitesinden alındığı iddia edilirken, İlker Baş'la ilgili sayfa ise yayından kaldırılmış gibi duruyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) THODEX ve VeBitcoin borsaları hakkında başlattığı soruşturmalar devam ediyor. Her iki şirketin de Türkiye bankalarındaki varlıklarına bloke konmuş durumda.