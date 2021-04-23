Yalnızca birkaç saat önce web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile faaliyetlerini durduğunu bildiren VeBitcoin hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Şirketin Türkiye bankalarındaki hesaplarına bloke kondu.

Yerli kripto borsalarından biri olan VeBitcoin, bugün akşam saatlerinde web sitesi üzerinden yapılan bir açıklama ile şirketin finansal olarak zor durumda olduğunu ve faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtmişti. Sosyal medyada da gündem olan açıklama sonrası herkes durumun yaratacağı olası mağduriyet senaryolarına yoğunlaştı.

VeBitcoin, yapılan ilk açıklamada kullanıcılarını bilgilendirmeye devam edeceğini ifade etmişti. Şu an için VeBitcoin kullanıcıları durumdan nasıl etkileneceklerini dahi kestiremez durumdalar çünkü şirketten buna yönelik olarak net bir açıklama gelmedi. Bunun yanında, son birkaç gündür kullanıcıların VeBitcoin üzerinden para çekme noktasında sorunlar yaşadığı biliniyordu.

Şirketin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke kondu:

Henüz Thodex olayı gündemdeyken ikinci bir benzer olayın meydana gelmesi sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olaya müdahil oldu. Gelen ilk bilgilere göre şirketin Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke kondu. Ayrıca yine MASAK'tan gelen bilgilere göre şirket ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatldı.

MASAK, kripto paralar ile ilgili bir diğer kritik gündem maddesi olan Thodex olayı ile ilgili de inceleme başlatmış ve şirketin hesaplarına bloke konmuştu. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre şirketin Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konmuştu. Şu an için merak konusu ise VeBitcoin'de sürecin nasıl devam edeceği. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.