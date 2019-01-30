Vega-C'nin P120C Katı Yakıt Motoru Test Edildi

P120C katı yakıt motorunun ilk yeterlilik modeli dün Fransız Ginesi'nde test edildi.

Vega-C için yapılandırılan P120C katı yakıt motorunun ilk yeterlilik modeli, Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünden dün test edildi. 142 tonluk yakıt ile dolu, 13,5 metre uzunluğa ve 3,4 metre çapa sahip olan motor, havalanma ve uçuşun ilk evresinin final simülasyonu için ateşlendi.

135 saniyelik yanma süresi boyunca P120C’nin maksimum itme gücü 4650 kN’a (kilonewton) ulaştı. İlk verilere göre, herhangi bir anomali ile karşılaşılmadı ve beklenen bir performans gözlemlendi. P120C, Vega-C’nin ilk etabındaki P80’in yerini alacak. Bu büyük motor, karbon bileşenlerinden tek bir parça olarak imal edildi.

Ariane 6’ya göre ayarlanan ikinci yeterlilik modeli de önümüzdeki sene test edilecek. Ariane 6 ayrıca, P120C motorları hızlandırıcı olarak kullanacak