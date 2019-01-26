ROKETSAN Ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan İş Birliği

Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yapılan işbirliği sonucunda; BORA Füze Sistemi kuruldu.

Özellikle de bu son dönemlerde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan savaşların yoğunlaşmasıyla birlikte, savunmaya olan harcama da giderek arttı. BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi olarak da bilinen savunma projesi; bunun en canlı örneklerinden bir tanesi.

Peki kimler bu projede yer alacak?

Kara kuvvetleri envanterinde bulunacak olan bu proje; bilişim alanında çalışan devlet kurumlarıyla ortak yürütülecek.

Ancak esas iş birliği; Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yapılacak.

SSB Başkanı İsmail Demir'e ek olarak Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ROKETSAN'dan temsilciler iş birliği için yapılan toplantıya katıldı. BORA füze sistemleri artık aktif durumda olacak ve iş birliği sürecek.