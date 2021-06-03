TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, son dönemde gündemden düşmeyen Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için 12 maddelik çözüm önerisinde bulundu.

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, azot ve fosfor konsantrasyonunun artması nedeniyle Marmara'da alg patlaması yaşandığını söyleyerek, "Yaşanan bu alg patlaması neticesinde fitoplankton, algler jelatimsi bir salgı üretmekte. Oluşan bu jelatimsi salgı deniz salyası veya müsilaj olarak adlandırılıyor. İkinci sebep sanayiden kaynaklanıyor" dedi.

12 maddelik çözüm önerisi sunuldu:

Konuyla ilgili olarak 12 maddelik bir öneri listesi paylaşan Eroğlu, "Marmara Denizi'ne atık sularını veren şehirler öncelikli olarak belirlenmelidir. Marmara Denizi'ne doğrudan atık su veren yerleşim yerleri ileri biyolojik azot ve fosfor giderim yapacak şekilde ileri arıtma uygulaması yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde teknoloji mevcuttur. Sanayi tesisleri, atıksularda azot ve fosforu da giderecek şekilde arıtma tesislerini revize etmelilerdir. Marmara Denizi'nde iyi denetim yapılmalıdır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile Tuna Nehri'nden gelen kirlilik engellenmelidir. Marmara Denizi'ne akan akarsulardaki kirliliğin kontrol altına alınması gerekmektedir. Sadece sıvı atıklar değil, katı atıkların bertarafı denetlenmelidir. Hayvan atıkları için biyogaz tesisleri kurulmalıdır. Yayılı kirletici olarak bilinen gübre ve zirai mücadele ilaçlarının azaltılması gerekmektedir. Kıyı yapılarının mutlaka akıntıları önlemeyecek şekilde yapılmalı. Atık su tesislerinin iyi şekilde kullanılması gerekir. Marmara eylam planı ile ilgili bir denetim kontrol şeması kurulması gerekiyor." dedi.

Eroğlu ayrıca iklim değişikliğinin de alg patlaması üzerinde etkili olduğunu belirterek, "Azot, fosfor kirliliği dışında deniz suyu sıcaklığın artması da alg patlamasını tetiklemektedir. İklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nin sıcaklığının, son 40 yıllık ortalamanın 2,5 derece üzerinde olduğu ölçüldü. Bu konu TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda da bilimsel olarak gündeme getirildi" dedi.