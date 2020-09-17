Vikinglerin Çoğunlukla Siyah Saçlı Olduğu Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırmaya göre Vikingler, sanılanın aksine çoğunlukla sarı değil siyah saçlara sahiplerdi. Ayrıca Vikingler, yalnızca İskandinav kökenli insanlardan değil, Asya ve Güney Avrupa'dan insanlardan oluşan bir topluluktu.

Vikingleri konu olan film ve dizilerde Vikingler, bugünün İskandinav kökenli insanlarına benzer şekilde sarışın, beyaz tenli, Kuzey Avrupalı insanlar olarak gösteriliyorlar. Ancak Cambridge Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği ortak bir çalışma, gerçeğin bundan çok farklı olduğunu ortaya koydu.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları; Viking dönemini de içine alan M.Ö. 2.400 M.S. 1600 yılları arasında yaşayan 442 insanın yanı sıra Viking dönemi dışında yaşamış 1000 antik dönem insanının ve bugün yaşamakta olan 3.855 insanın genomlarını mercek altına aldı.

Bilim insanlarının çalışması, Vikinglerin tamamen İskandinav olmadığını ortaya çıkarırken; demir çağından itibaren Güney Avrupalılara ait genlerin Danimarka’dan başlayarak İskandinav topraklarına girmeye başladığını, Ayrıca İsveç’te Asya kökenli genler de yer aldığını ortaya çıkardı. Araştırmayla ilgili belki de en ilginç bulgu ise Vikinglerin sanıldığının aksine çoğunlukla sarışın değil siyah saçlı olduklarıydı.

Günümüz İskandinav ülkelerini de kabaca birbiriyle eşleştiren araştırma, buna rağmen İskandinav topraklarında tek tip insanların yaşamadığını, özellikle kıyı bölgelerde gen çeşitliliğinin ciddi şekilde arttığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Danimarka’daki Vikingler İngiltere’ye, İsveç tarafındaki Vikingler Baltık Bölgesi’ne, Norveç’teki Vikingler İrlanda, İzlanda, Grönland tarafına göç etti. Ayrıca Rusya’dan elde edilen bazı kalıntılar, Danimarka kökenli bazı Vikinglerin doğuya göç ettiğini de ortaya koydu.