Vikipedi'nin arkasındaki kurum olan Wikimedia Vakfı, şu ana kadar içerikleri ücretsiz bir şekilde kullanarak kullanıcılarına hizmet veren Apple, Google, Amazon gibi şirketlerden Vikipedi içeriklerini kullanmak için ücret almayı planlıyor.

İnternetin “özgür ansiklopedisi” Vikipedi, aradığınız herhangi bir olay, kişi, kurum ya da ürün ile ilgili bilgi sunabilir. Vikipedi’nin güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu düşünen Google, Amazon, Apple gibi şirketler, sunmuş oldukları arama motorlarında ya da sesli asistanlarda aratılan bir kelime ya da kelime öbeği için ilk olarak Vikipedi arşivini kurcalıyorlar.

Google’da herhangi bir “şey” ile ilgili arama yaptığınızda Google, bu “şey” ile ilgili internet sitelerinin yanı sıra arama sonuçlarına Vikipedi’den bir bilgi kartı da ekliyor. Dolayısı ile kullanıcılar, çoğu zaman Google’da bir “şey” arattıklarında daha arama motorundan dahi çıkmadan aradıkları yanıtı bulabiliyorlar.

Teknoloji devleri şu anda Vikipedi içeriklerini kullanmak için hiçbir bedel ödemiyorlar

Peki Vikipedi’yi bir numaralı bilgi kaynağı olarak kullanmanın teknoloji devlerine maliyeti ne kadar? Tam olarak 0 (sıfır) dolar. Ancak bu durum, yakın zamanda değişebilir. Wired tarafından paylaşılan bilgilere göre Vikipedi’nin arkasındaki kurum olan Wikimedia Vakfı, “Wikimedia Enterprise” adında yeni bir alt şirket kuruyor ve bu şirket, Vikipedi için teknoloji devlerine ücretli bir hizmet sunacak.

Wikimedia Enterprise, Vikipedi içeriklerini her gün ücretsiz bir şekilde milyonlarca kullanıcıya sunan Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi şirketlere ücret ödemeleri gereken ticari bir ürün sunacak. Bireysel kullanıcılar için pek bir şey değişmesi beklenmiyor, internetin özgür ansiklopedisi ücretsiz bir şekilde kullanılmaya devam edilebilecek. Değişiklik, Vikipedi içerikleri ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunup gelirlerini artıran teknoloji devleri için olacak.

Vikipedi gönüllüleri, ücretsiz bir şekilde oluşturdukları içeriklerden para kazanılmasına sıcak bakmayabilir

Wired, Wikimedia Enterprise’ın teknoloji devleri ile şu sıralar görüşme halinde olduğunu, anlaşmaların yaz aylarında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Yine de Wikimedia Vakfı’nın Vikipedi içerikleri üzerinden gelir elde etme planları konusunda endişe etmesi gereken tek konu teknoloji devlerinin anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağı olmayabilir.

Wikimedia Vakfı ve dolayısı ile Vikipedi, şu ana kadar gönüllülerin bağışlarıyla ayakta duyurdu ve araştırma, içerik oluşturma, güncelleme, denetleme ve doğruluk kontrolü gibi işlemler, gönüllüler tarafından herhangi bir maddi beklenti olmaksızın gerçekleştiriliyordu. Gönüllülük esası ile oluşturdukları içeriklerden para kazanıldığını gören gönüllülerin bu duruma nasıl tepki vereceklerini kestirmek zor.