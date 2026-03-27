Vikipedi Makalelerinde Yapay Zekâ Kullanımı Yasaklandı!

Vikipedi, editörlerinin makalelerde yapay zekâ kullanmasını yasakladı. Bu tarz içeriklerin politikalarını ihlal ettiği kararına vardı.

Yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Öyle ki internet genelinde yayımlanan birçok makalede, sosyal medya gönderisinde, internet sitelerinden yapay zekâyla oluşturulan içerikleri görüyorduk. Dünyanın en popüler sitelerinden biri olan Vikipedi de bunlardan biriydi.

Ancak Vikipedi, yapay zekâyla üretilen içeriklere karşı kurallar getirdiğini duyurdu. Yapılan yeni güncellemenin ardından Vikipedi editörlerinin artık makalelerde yapay zekâ kullanması yasaklandı.

Yapay zekâ içerikleri Vikipedi’nin politikalarını ihlal ediyor

Vikipedi’nin politikalarına da eklenen yeni karar, editörlerin makalleri yapay zekâya yazdırmasını ve makaleleri yapay zekâyla düzenlemeyi engelliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada yapay zekâ ile yazılan içeriklerin Vikipedi’nin içerik politikalarından birçoğunu ihlal ettiği ifade edilmiş.

Bu değişim, Vikipedi’nin İngilizce versiyonuna geldiğini belirtelim. Bazı durumlarda yapay zekânın kullanılabileceğini de eklemek gerek. Bunlardan biri temel metin düzeltmeleri için dil modellerini kullanmak. Ayrıca başka bir dildeki Vikipedi'den makaleleri İngilizceye çevirirken de yararlanılabilecek. Ancak bunu yaparken gerekli kuralları takip etmeleri gerekecek ve çevirinin kesin doğru olduğundan emin olunması zorunlu olacak.