Hızlı ve Öfkeli 9 filmi vizyona hazırlanırken, film hakkında birçok haber gelmeye devam ediyor. 20 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmde Vin Diesel’in oğlu Vincent Sinclair’in filmde yer aldığı ve genç Dominic’i oynadığı duyuruldu.

2020 yılında çıkması beklenen Fast & Furious 9’un, beyaz perdeye çıkış tarihi 2021 yılına ertelenmişti. COVID-19 nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen filmler arasına giren F&F 9’da oldukça ilgi çekici bir sürpriz olduğu bugün kesinleşti. Vin Diesel'in oğlu Sinclair’in aslında 2019 yılında Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde Dominic karakterinin çocukluğunu canlandırdığı ve sahnelerin çekildiği belirtildi. 2019 yılında 10 yaşında olan genç oyuncunun ekranda ne kadar kaldığını henüz bilmiyoruz.

Fast & Furious 7’de Dominic Toretto’nun gençliğine bir flashback yaşamıştık. Burada Toretto’nun gençliğini Alex McGee canlandırmıştı. Serinin 9. filminde de benzer bir flashback görebiliriz. Muhtemelen Dominic ve kayıp erkek kardeşi Jakob’ın hikayesini anlatacak filmde aksiyonun tavan yapması bekleniyor.

WWE yıldızı John Cena, Dominic’in kardeşi Jakob olarak Fast & Furious’a katılıyor

Genel olarak WWE yıldızlarını Hızlı ve Öfkeli serisinde görmeye oldukça alıştık. Özellikle Dwayne Johnson’ın seride görülmesinin ardından yeni bir WWE yıldızı transferi bizleri çok şaşırtmadı. John Cena’nın aslında iyi bir televizyon ve beyaz perde kariyeri de bulunuyor. Kendisi özellikle Hulk seslendirmesiyle oldukça sevilen bir star. F9'a alınan Cena'nın Jakob karakterine hayat vermesiyle beraber, filmde ipler oldukça gerilecek. Elbette belirtmemiz gerekli bu filmde kardeşlerin karşılaşması pek hoş olmayabilir. Hikayeye dahil olan Jakob'ı, Dominic’i öldürmek üzere görevlendirilmiş bir suikastçı olarak göreceğiz.

Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang gibi starların yer aldığı F9’da aksiyonun dibine vuracağız. Özellikle filmin fragmanlarında “uçurumdan atlayıp uçan hatta uçaklar tarafından alınan araçlar” görünce, ekibin sürekli özel efekt ve aksiyon konusunda kendini ne kadar geliştirdiğine şahit oluyoruz. Özellikle roket takılı aracın kullanıldığı sahnede herkes oldukça eğlenecek.