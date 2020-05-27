Fast & Furious Crossroads'un Çıkış Tarihi Duyuruldu

Beyaz perdede büyük başarıları bulunan Hızlı ve Öfkeli serisinin oyunu Fast & Furious Crossroads'un fragmanı yayınlandı. Fragman her ne kadar ilgi çekmeyi başarsa da oyunun görüntü kalitesi oyuncuları bir miktar hayal kırıklığına uğrattı. Oyun, 7 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak.

Sinema sektöründe inanılmaz başarılara imza atan Hızlı ve Öfkeli serisi, bu sene yeni filmiyle beyaz perdeye dönmeyi amaçlıyordu ancak filmin çıkış tarihi neredeyse bir yıl ertelendi. Koronavirüs nedeniyle bir türlü vizyona giremeyen Hızlı ve Öfkeli 9, oyun tutkunlarını da endişeye düşürmüştü. Bunun nedeniyse Fast & Furious Crossroads oyununun film vizyona girdikten sonra çıkacağının bilinmesiydi.

Çıkış tarihi ilk başta 1 ay ertelenen film, salgın etkisini yitirmediğinden dolayı bir kez daha ertelenerek 2021 yılının nisan ayına bırakıldı. Durum bu şekilde olunca da birçok kişi, Fast & Furious Crossroads'un akıbetinin ne olacağını merak etmeye başladı. Oyunun filmle birlikte 2021 yılında çıkacağı söylentileri birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı ancak bunun doğru olmadığı bugün yayınlanan fragman sayesinde anlaşıldı.

Fast & Furious Crossroads, 7 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak:

Oyun tutkunlarını sevindirecek haber bugün geldi. Fast & Furious Crossroads'un fragmanıyla birlikte çıkış tarihi de duyuruldu. 7 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak oyunun fragmanı birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarsa da oyun, grafikleriyle hayal kırıklığı yarattı. Araba ve oyun tutkunlarını aynı paydada buluşturacak yapımın erken yayınlanan fragmandan dolayı bu şekilde gözüktüğü düşünülüyor.

Fast & Furious Crossroads fragmanı:

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, ve Tyrese Gibson gibi ünlü isimlerin seslerinin duyulduğu fragmanda, hareketli aksiyon sahneleri dikkat çekmeyi başardı. Görsel açıdan başarısız olduğu düşünülen fragmandaki soygun ve akrobatik hareket sahneleriyse oyunun can alıcı kısımları olarak görülüyor.

Ayrıca oyun, eşi benzeri görülmemiş bir özelliği de konsol ve bilgisayar ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Üç yönlü çok oyunculu mod, Fast & Furious Crossroads ile beraber kullanıcıların ilgisine sunulacak. Henüz hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız modun detaylarının yakında ortaya çıkması bekleniyor. Detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.