Vivo'nun bir süredir gündemden düşmeyen yeni konsept telefonu Apex 2020, tanıtıldı. Benzersiz özelliklere sahip olan telefon, ön kamerayı ekran içine gizliyor ve herhangi bir kablo bağlantısı girişine sahip değil. Bu nedenle cihazda 60W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 2020 yılında da bu ilgiyi sürdürecek gibi görünüyor. Etkileyici telefon modelleri üzerinde çalıştığı zaten bilinen şirket, bir süredir gündemde olan yeni konsept telefonu "Apex 2020"yi resmen duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, Apex 2020'nin benzersiz özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Vivo, 2018 yılında başlattığı Apex serisi telefonlarıyla geleceğe olan bakış açısını gösteriyor. 2018 yılında duyurduğu modelinde ekran içi parmak izi okuyucu sensörüyle tüketicileri mest etmeyi başaran şirket, geçtiğimiz yıl duyurduğu konsept modelinde ise hiçbir tuş ve porta yer vermemişti. Vivo'nun 2020 model Apex telefonu ise tüketicilerin fazlasıyla merak ettiği bir teknolojiyi resmen karşımıza çıkarıyor.

Karşınızda Vivo Apex 2020

2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) ertelenmeseydi, bu telefonu kanlı canlı görme imkanımız olacaktı. Yine de şirket tarafından paylaşılan görüntüler ve yapılan açıklamalar, Apex 2020'nin gerçekten de heyecan verici olduğunu ortaya koyuyor.

Vivo Apex 2020, ekrana gömülü ön kameraya sahip

Vivo, bir süredir hayal olan ekran içi kamera özelliğini Apex 2020 modelinde resmen kullandı. Apex 2020'nin bu özelliği, akıllı telefon sektörünün geleceğini doğrudan etkileyecekmiş gibi görünüyor.

Apex 2020'nin tek etkileyici özelliği, ön kameranın ekran içine gizlenmiş olması değil. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı Apex modelinde olduğu gibi bu modelinde de herhangi bir tuş ve port bulundurmuyor. Bu bağlamda sadece kablosuz olarak şarj edilebilen Vivo Apex 2020, 60 watt kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Bu hızlı şarj desteği, bataryanın her 100 mAh'lık bölümünün 1 dakikada şarj edilebileceğini ortaya koyuyor.

Vivo'nun yeni konsept telefonunun arka kısmına baktığımızda etkileyici bir kamera kurulumu kurulumu görüyoruz. Özel bir gimbal sabitleme teknolojisine sahip olan kamera kurulumu, benzerlerine oranla yüzde 200 daha fazla sabitleme vadediyor. Böylelikle Apex 2020 ile video çekimleri yapmak, her türlü koşulda mükemmel hale gelecek.

Çinli teknoloji üreticisi, Apex 2020'yi piyasaya sürmeyecek. En azından şirketin şu an ki düşüncesi bu yönde. Bu bağlamda telefonun fiyatı da ne yazık ki açıklanmadı. Ancak Vivo'nun Apex 2020 modeli, akıllı telefon sektörünün büyük bir değişim içerisine gireceğinin açık bir göstergesi. Özellikle de ekran içine gömülü ön kameralar, akıllı telefon sektöründe fazlasıyla tercih edilecek bir özellik gibi görünüyor.