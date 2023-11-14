vivo, kendi işletim sistemi olan BlueOS ile kutudan çıkacak ilk ürün olan vivo Watch 3'ü tanıttı.

Neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri gibi vivo da bir süredir kendi akıllı saatlerini üretip piyasaya sürüyor. Bu saatlerin en yeni modeli olan vivo Watch 3 tanıtılırken, cihazın öne çıkan özelliklerinden biri firmanın kendi geliştirdiği işletim sistemi olan BlueOS'a sahip ilk ürün olmasıydı.

vivo Watch 3'ün yalnızca tek bir boyut seçeneğiyle raflardaki yerini alacağı paylaşıldı. Akıllı saatin iki farklı tasarım ve renk seçeneği, iki farklı stil ve malzeme ile kombinlenerek satışa sürülecek. Saatin kendisi ise 46,1 mm çapında ve ağırlığı da 36 gram olacak. 1,43 inçlik 466x466 piksellik ekran AMOLED panele sahip ve her zaman açık özelliğiyle geliyor.

vivo Watch 3, BlueOS ile kendi uygulamalarına sahip olacak

Saat, döndürülebilir paslanmaz çelik bir kontrol butonuyla geliyor. Ayrıca bu butonun hemen altında da sadece basarak kullanılan bir buton daha yer alacak. BlueOS ile gelecek cihaz kendi uygulama mağazasına sahip olacak.

Sağlık ve spor izleme özellikleri bulunacak olan saatin üzerinde 8 kanallı nabız sensörü, 1 kanallı kan oksijen seviyesi takip sensörü, uyku takip sensörü ve koşu sensörü de yer alacak. Akıllı saat üzerinden Jovi adlı asistana erişmek de mümkün olacak.

Saatin kadran görüntüsünü değiştirmek için ise kullanıcıların tercih edebileceği 10 farklı ekran yüzü bulunacak. 505 mAh'lik batarya ile Bluetooth kapalıyken 16, açıkken 8, tüm özelliklerin aktif olarak kullanıldığı durumda da 2 gün boyunca akıllı saati kullanabilmek mümkün olacak.

vivo Watch 3'ün sadece Bluetooth bağlantısına sahip bir versiyonu ve eSIM bağlantısı bulunan ikinci bir versiyon olacak. Silikon kayışlı Bluetoothlu modelin fiyatı 140 euro olacak. Deri kayışlı olanı ise 155 eurodan satılacak. eSIM versiyonlarda ise fiyatlar sırasıyla 167 euro ve 182 euro oldu.