vivo X Fold 3 Pro'nun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiler doğruysa bu akıllı telefon, yüksek performansı ile tüketicileri mest edecek.

Çinli teknoloji devi vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen katlanabilir ekranlı telefonu X Fold 3 Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, bu akıllı telefonun bazı teknik özellikleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler gerçekse vivo X Fold 3 Pro, kelimenin tam anlamıyla bir canavar olarak karşımıza çıkacak.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre vivo X Fold 3 Pro, X Fold 2 serisine kıyasla daha ince ve daha hafif olacak. Hatta bu akıllı telefonun 250 gramdan daha hafif olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy Z Fold5'in 253 gram ağırlığa sahip olduğunu düşünecek olursak bunun önemli bir iyileştirme olduğunu söyleyebiliriz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek

İddialara göre vivo'nun katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, performanstan da ödün vermeyecek. Zira bu akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu akıllı telefonun ekranı da mest edebilir. Digital Chat Station'a göre vivo X Fold 3 Pro'nun geniş ekranı, 2K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunacak. Batarya cephesinde ise 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj ile karşılaşabiliriz.

vivo X Fold 3 Pro ile ilgili sızdırılan tek bilgiler, bunlardan ibaret değil. Digital Chat Station, bu akıllı telefonda 50 MP çözünürlük sunan ana arka kamera bulunacağını iddia ediyor. Bu kamerada OIS desteği bulunması da çok olası. Bu çok şaşırtıcı olmaz çünkü V29 5G gibi popüler modellerinde de "Star Işığı" özelliğine sahip olan 50 MP'lik ana kameraya ev sahipliği yapıyor. 2024'ün ilk çeyreğinde duyurulması beklenen telefon, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.