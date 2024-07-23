Özellikle fotoğraf becerileriyle dikkat çeken vivo X100 Pro, 5 bin TL indirim ve pek çok özel fırsatla ön satışa sunuldu.

vivo'nun mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratacağını belirttiği yeni amiral gemisi akıllı telefonu vivo X100 Pro için Türkiye'de ön siparişler başladı. myvivoshop.com üzerinden ön satış için sipariş verecek kişiler, 5 bin TL indirim ve 3 bin TL taksit desteğinden yararlanabilecekler. Ayrıca bu kişilere bir yıllık ek üretici garantisi, 3000 TL taksit desteği ve vivo TWS3e kablosuz kulaklık hediyelerine kavuşacak.

vivo X100 Pro, ZEISS iş birliği ile gelişmiş donanım ve yazılımlar sunarak tüm fotoğraf çekim senaryolarında net görüntüler sağlıyor. Cihaz, 2800×1260 piksel 120Hz LTPO göz koruma özellikli ekran, Dimensity 9300 işlemci, 16 GB + 16 GB Genişletilmiş RAM, 512 GB depolama alanı, 50MP ana kamera, 50MP telefoto kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, IP68 sertifikası ve 100 W + 50 W hızlı şarj destekli 5.400 mAh pil ile geliyor.

vivo X100s teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1260x2800, 120 Hz, AMOLED İşlemci Dimensity 9300+ RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 64 MP, 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5100 mAh (100W) İşletim Sistemi Origin OS 4 (Android 14)

vivo X100 Pro fiyatı

vivo X 100 Pro, 59,999.00 TL'lik fiyat etiketiyle ön siparişe çıktı. Bununla beraber kampanyalar ile birlikte farklı fiyatlarla cihazları almak mümkün oluyor.