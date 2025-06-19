Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 27 Haziran'da Galaxy M36'yı resmen duyuracak. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler sunacak? İşte Galaxy M36 ile ilgili bildiğimiz her şey...

Önümüzdeki haftalar, Güney Koreli teknoloji devi Samsung için oldukça hareketli geçecek. Zira şirket, gelecek ay katlanabilir ekranlı yeni telefonlarını duyuracak. Ayrıca Galaxy Watch 8 ailesi akıllı saatlerle tanışacağız. Ancak Samsung'un duyuruları bunlardan ibaret olmayacak. Türkiye'de çok satması muhtemel olan Samsung Galaxy M36, Samsung'un resmî açıklamasına göre 27 Haziran 2025 tarihinde duyurulacak.

Peki Samsung Galaxy M36, tüketicilere neler sunacak? Bu telefonun tasarımı nasıl olacak? Ve elbette fiyatı... Bu içeriğimizde yaklaşmakta olan Galaxy M36'nın tasarımına, özelliklerine ve fiyatına bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Samsung Galaxy M36 tasarımı:

Boyutlar - Ağırlık - Sağlamlık IP68

Samsung Galaxy M36, alıştığımız tasarımlardan biraz daha farklı olacak. Telefonun kamera kurulumu, üst iki sensör ile altta duran üçüncü sensörü birbirinden ayıracak. Ancak telefonun ön kısmı, biraz canınızı sıkacak diyebiliriz. Zira Samsung, bu akıllı telefonda çentik kullanmaya devam edecek.

Samsung Galaxy M36 ekranı:

Ekran boyutu 6.7 inç Ekran çözünürlüğü FHD+ Ekran yapısı Super AMOLED Tazeleme hızı -

Samsung Galaxy M36'da 6.7 inç boyutlu çentikli ekran göreceğiz. FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED yapıdaki ekran, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek.

Samsung Galaxy M36 kamerası:

Ana arka kamera 50 MP İkinci arka kamera 8 MP Üçüncü arka kamera 2 MP Selfie kamera 13 MP

Samsung, yaklaşmakta olan telefonu için tanıtım kampanyalarını çoktan başlattı. Hâl böyle olunca Galaxy M36'nın kamera kurulumu ile ilgili özellikler hakkında bilgi sahibi olduk. Samsung Galaxy M36, 50 MP OIS destekli bir ana kameraya ev sahipliği yapacak. Bu ana kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile desteklenecek. Ekrandaki çentikte bulunan selfie kamera ise 13 MP çözünürlük sunacak.

Samsung Galaxy M36 performansı:

İşlemci Exynos 1380 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB

Samsung'un bütçe dostu telefonu, firmanın kendisinin ürettiği Exynos 1380 işlemciden güç alacak. 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek akıllı telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Lansman döneminde Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüne sahip olacak telefon, sonraki dönemde One UI 8 güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy M36 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1380 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön kamera 13 MP Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh İşletim sistemi Android 15 (One UI 7)

Samsung Galaxy M36 fiyatı: