Çinli teknoloji üreticisi vivo, ürün gamını her geçen gün biraz daha genişletmeye devam ediyor. Firmanın tanıttığı ve kendi ana vatanında satışa sunduğu son akıllı telefonu ise uygun fiyat ve verimliliğin bir araya getirildiği Y37 5G oldu.
Tasarım anlamında diğer fiyat/performans cihazlarla benzer bir tasarıma sahip olan vivo Y37 5G, yuvarlaklaştırılmış dikdörtgen bir tasarıma ve iki sensörün yer aldığı bir kamera adasına sahip. Ön taraftaki kamera ise bir damla çentik içine yerleştirilmiş.
vivo Y37 5G özellikleri
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|4GB/6GB/8GB/12GB
|Depolama
|128GB/256GB (microSD ile arttırılabilir)
|Batarya
|5000mAh, 15W şarj
|Ön kamera
|5 MP
|Arka kamera
|13 MP, 10x Optik Zoom
|Bağlantılar
|5G, Bluetooth
|İşletim Sistemi
|OriginOS 4
|Parmak izi okuyucu
|Var, yan tarafta
|Ekran
|5 İnç
vivo Y37 5G, farklı bütçelere göre farklı konfigürasyonlarla satışa çıktı. Şimdilik Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu telefonun farklı konfigürasyonlara göre fiyatları şu şekilde açıklandı:
|4GB RAM + 128GB
|1199 yuan (5454 TL)
|6GB RAM + 128GB
|1499 yuan (6819 TL)
|8GB RAM + 128GB
|1799 yuan (8183 TL)
|8GB RAM + 256GB
|1999 yuan (9093 TL)
|12GB RAM + 256GB
|2099 yuan (9548 TL)