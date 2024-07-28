vivo'nun Bütçe Dostu Telefonu Y37 5G Çin'de Satışa Çıktı

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vivo, daha uygun fiyatlı yeni modeli Y37 5G'yi tanıtırken cihaz Çin'de satışa da çıktı.

Çinli teknoloji üreticisi vivo, ürün gamını her geçen gün biraz daha genişletmeye devam ediyor. Firmanın tanıttığı ve kendi ana vatanında satışa sunduğu son akıllı telefonu ise uygun fiyat ve verimliliğin bir araya getirildiği Y37 5G oldu. 

Tasarım anlamında diğer fiyat/performans cihazlarla benzer bir tasarıma sahip olan vivo Y37 5G, yuvarlaklaştırılmış dikdörtgen bir tasarıma ve iki sensörün yer aldığı bir kamera adasına sahip. Ön taraftaki kamera ise bir damla çentik içine yerleştirilmiş. 

vivo y37 5g

vivo Y37 5G özellikleri

İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 4GB/6GB/8GB/12GB
Depolama 128GB/256GB (microSD ile arttırılabilir)
Batarya 5000mAh, 15W şarj
Ön kamera 5 MP
Arka kamera 13 MP, 10x Optik Zoom
Bağlantılar 5G, Bluetooth
İşletim Sistemi OriginOS 4
Parmak izi okuyucu Var, yan tarafta
Ekran 5 İnç 

vivo Y37 5G, farklı bütçelere göre farklı konfigürasyonlarla satışa çıktı. Şimdilik Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu telefonun farklı konfigürasyonlara göre fiyatları şu şekilde açıklandı:

4GB RAM + 128GB 1199 yuan (5454 TL)
6GB RAM + 128GB 1499 yuan (6819 TL)
8GB RAM + 128GB 1799 yuan (8183 TL)
8GB RAM + 256GB 1999 yuan (9093 TL)
12GB RAM + 256GB 2099 yuan (9548 TL)

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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/07/28/vivo-y37-5g-launched/
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