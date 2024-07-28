vivo, daha uygun fiyatlı yeni modeli Y37 5G'yi tanıtırken cihaz Çin'de satışa da çıktı.

Çinli teknoloji üreticisi vivo, ürün gamını her geçen gün biraz daha genişletmeye devam ediyor. Firmanın tanıttığı ve kendi ana vatanında satışa sunduğu son akıllı telefonu ise uygun fiyat ve verimliliğin bir araya getirildiği Y37 5G oldu.

Tasarım anlamında diğer fiyat/performans cihazlarla benzer bir tasarıma sahip olan vivo Y37 5G, yuvarlaklaştırılmış dikdörtgen bir tasarıma ve iki sensörün yer aldığı bir kamera adasına sahip. Ön taraftaki kamera ise bir damla çentik içine yerleştirilmiş.

vivo Y37 5G özellikleri

İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4GB/6GB/8GB/12GB Depolama 128GB/256GB (microSD ile arttırılabilir) Batarya 5000mAh, 15W şarj Ön kamera 5 MP Arka kamera 13 MP, 10x Optik Zoom Bağlantılar 5G, Bluetooth İşletim Sistemi OriginOS 4 Parmak izi okuyucu Var, yan tarafta Ekran 5 İnç

vivo Y37 5G, farklı bütçelere göre farklı konfigürasyonlarla satışa çıktı. Şimdilik Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu telefonun farklı konfigürasyonlara göre fiyatları şu şekilde açıklandı: