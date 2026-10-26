vivo, bütçe dostu olmasına rağmen 10.000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelen yeni telefonu Y600’ü tanıttı.

Çin merkezli teknoloji devi vivo, her bütçeye uygun telefonlarıyla hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi gören bir markaydı. Şimdi ise şirket, özellikle bataryasıyla dikkat çeken Y600 modelini tanıttı.

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vivo Y600 modeli, uygun fiyatlı olmasına rağmen devasa bir bataryayla geliyor. 224 gram ağırlığa sahip telefon, ön tarafında delikli ekran tasarımı, arkada ise sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumuyla geliyor.

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vivo Y600 neler sunuyor?

Ekran 6,83 inç, 1260x2800, 120 Hz, AMOLED İşlemci Dimensity 7300e RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 8 MP Batarya 10000 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6

Telefonun ön yüzeyinde 6,83 inç boyutunda AMOLED bir panel yer alıyor. 1260x2800 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR desteği ve 10-bit renk derinliği kabiliyetleriyle donatılmış. Gücünü 6 nm sürecinde üretilen Dimensity 7300e işlemciden aldığını belirtelim. Ona 6/8 GB RAM seçeneklerin ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Kutudan Android tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.

Kamera kurulumuna baktığımızda arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera karşımıza çıkıyor. tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8 megapiksellik bir sensör var. En dikkat çeken kısmından bahsedecek olursak Y600 modelinde 10.000 mAh’lik devasa bir batarya bulunuyor. Paylaşılan resmi detaylara göre cihaz, Ağustos ayında gerçekleştirilen rekor denemesinde tam 32 saat 37 dakika boyunca kesintisiz canlı yayın akışı gerçekleştirmeyi başarmış. 44W desteğiyle geldiğini belirtelim.

Mavi, altın ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak vivo Y600’ün 280 dolarlık başlangıç fiyatı var. En üst seviye 8/256 GB versiyonu 350 dolara satılacak.