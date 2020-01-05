Vizio, 2020 yılının Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) standında ilk OLED televizyonunu tanıtacak. Böylece belki de ilk defa makul fiyatlı bir OLED televizyon görebileceğiz.

OLED televizyonlar ortaya çıkalı çok da uzun süre olmadı ve henüz bu cihazlar piyasanın kaymak tabakasını oluşturuyor. Haliyle OLED televizyon fiyatları oldukça yüksek ancak bu durum Vizio sayesinde değişecek olabilir.

CES 2020 fuarında bugün Vizio’nun yeni 2020 model televizyon serisi tanıtıldı. Bu modellerin arasında ana akım cihazlar olan V-serisi, M-serisi, P-serisi ve P-serisi Quantum cihazlar yer aldı. En çok dikkat çeken televizyonlar ise firmanın ilk kez ürettiği OLED TV ile 85 inçlik devasa P-serisi Quantum X oldu.

İki farklı boy OLED TV

Vizio’ya göre yeni OLED ekranların 2 farklı boyu olacak. Bu modellerden biri 55 inç diğeri ise 65 inç ekrana ve Vizio’nun IQ Ultra işlemci teknolojisine sahip olacak. Ayrıca OLED teknolojisi sayesinde geleneksel LED ve LCD ekranlardan daha iyi izleme açılarına sahip olacak bu televizyonlar kesinlikle salonlarda daha kullanışlı olacak.

85 inçlik devasa P-serisi Quantum X, OLED televizyonlar gibi piksel piksel ışık kontrolü yapamayacak olsa da oldukça etkileyici şekilde 792 adet kontol bölgesiyle geliyor ve 3000 nitlik maksimum parlaklığa erişebiliyor. Televizyonun 65 ve 75 inçlik modelleri de bulunuyor.

Bu televizyonlarda Vizio’nun yeni sesle uzaktan kontrol özelliği olacak ve bütün 2020 model Viziolar SmartCast 4.0 platformuyla gelecek. Televizyonların tamamında HDMI 2.1 girişleri ve tüm HDR formatları için Dolby Vision desteği bulunacak.

Yeni televizyonların fiyatları nasıl?

Diğer TV üreticileri gibi Vizio da yeni televizyonlarının fiyatlarını açıklamadı. Bu konuda yeni bilgilerin ortaya çıkışı muhtemelen Mart-Nisan dönemini bulacaktır. O dönemde firma bir basın bülteni yayınlayarak fiyat bilgisini duyuracaktır.

Yeni televizyonların fiyatlarını bilmiyor olsak da Vizio’nun genel pazar konumunu az çok biliyoruz. Firma çok uzun zamandır daha makul fiyatlı üst düzey televizyonlar üreterek rekabet gücünü elinde tutmaya çalışıyor. P-serisi Quantum TV’ler, Samsung QLED’ler ile aynı segmenti hedefliyordu ancak fiyatları neredeyse yarı yarıya idi. P-serisi Quantum X, piyasanın en pahalı modellerinden biri olan Sony Z9G LED-LCD TV’yle rekabet edecek güçteydi ve fiyatı çok daha uygundu.

Bu bilgilerin hiçbiri bize uygun fiyat garantisi vermiyor olsa da Vizio’nun yeni OLED televizyonlarıyla bu alandaki fiyatları kırması ihtimal dahilinde bulunuyor. Belki de bu yıl evlerimize sonunda OLED TV alabileceğimiz bir yıl olacaktır.