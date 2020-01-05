Kardeş Escobar’ın Katlanabilir Telefonuna CES 2020 Yasağı

Pablo Escobar'ın kardeşi tarafından üretilen katlanabilir telefon bir süredir gündemdeydi. Şimdiyse telefona CES 2020 yasağı getirildi. Bu yasağın üzerine şirket CEO'su, Samsung gibi şirketlerin kendilerinden korktuğunu ve güçlerini çabalarını baltalamak için kullandıklarını söyledi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda adına dizi ve filmler bile çekilen Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar, katlanabilir yapıda olan Escobar Fold 1 telefonunu tanıtmıştı. Uygun fiyatıyla müşterilerin ilgisini çeken telefon, gelen son haberlere göre Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2020’de pek hoş karşılanmıyor.

Şimdiye dek büyük merak uyandıran cihaz hakkında CES kapsamında daha detaylı bilgiler elde edilmesi bekleniyordu. Ancak Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA), Escobar Fold 1 modelinin ve şirket yetkililerinin CES 2020 fuarında yer almasının “iyi bir şey” olmadığına karar verdi.

Escobar Fold 1’e Samsung darbesi:

Escobar Inc.’in İsveç asıllı CEO’su Olof Gustafsson, fuara katılımlarının yasaklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Samsung ve diğer büyük şirketlerin Escobar Fold 1’i bir tehdit olarak gördüğünü belirten Gustafsson, bu şirketlerin mevcut güçlerini kullanarak çabalarını baltaladıklarını belirtti. Gustafsson’un Samsung’dan başlayıp işin içine Pablo Escobar’ı da kattığı açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Samsung korkuyor, aynı etkinlikte yan yanayken çok daha üstün bir ürünü daha iyi bir fiyata sunmamızdan korkuyor. Aslında güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar. Pablo Escobar’ın onlardan çok daha önce orada olduğunu ve çok daha sonra da orada olacağını unutuyorlar.”

Gustafsson’un bu çarpıcı suçlamalarına karşılık olarak Güney Koreli firmadan henüz bir yanıt gelmedi. Rakiplerine kıyasla çok daha ucuz fiyatlar sunacaklarını söyleyen Escobar Inc., katlanabilir telefon için 349 dolar gibi bir fiyat etiketi belirlemişti.

Genel olarak saldırgan tavırlarıyla tanıdığımız şirket, geçtiğimiz günlerde de kardeş Escobar’ın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Apple’ı eleştiren Roberto Escobar, yaptığı açıklamalarda “Apple’ı yeneceğimi söyledim ve yeneceğim de” demişti.