"Seviyorum İnterneti" platformu aracılığıyla, bir kişiye tam 5 yıl boyunca kullanabileceği internet hediye edecek.

Bir süredir Seviyorum İnterneti kampanyası ile büyük ilgi çeken Vodafone, hem bir kişiye çekilişle 5 yıllık bedava internet hediye ediyor hem de anketi dolduran herkese 3 GB mobil internet veriyor. “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” sloganıyla duyurulan kampanya, 5 Mayıs 2019'a kadar sürecek.

Seviyorum İnterneti anketi iki bölümden oluşuyor ve ilk bölümde internet kullanım alışkanlıklarınıza, ikinci bölümde ise 14 soruluk testle internet kişiliklerinize yönelik yanıtlar veriyorsunuz. Vodafone'un algoritması sayesinde, internete ne kadar düşkün olduğunuza yönelik bir puanlama elde ediyorsunuz.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yapılan bu kampanya ile ilgili şunları söyledi:

"Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. ‘Seviyorum İnterneti’ adını verdiğimiz bu platformla, tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarını anlıyor ve ilgi alanlarını bir algoritma ile hesaplıyoruz. Kendi gelişim alanlarını fark etmelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştıracak teknolojileri öneriyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hızla gelişen dijital dünyaya ayak uydurmalarına destek olmaya devam edeceğiz.”

Siz de anketi doldurup puanlamanızı görmek ve 3 GB hediyenizi kazanarak çekilişe katılmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, Vodafone Yanımda uygulamasını da kullanabilirsiniz.