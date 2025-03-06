Vodafone, 65 yaş ve üzeri kullanıcılar için teknoloji kullanımını kolaylaştıracak pek çok avantaj sağlayan Süper65 segmentini duyurdu.

Süper65 segmentinin detaylarını ve faydalarını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile konuştuk.

65 yaş ve üzeri için yeni bir segment duyurusu yaptınız. Çıkış noktanız neydi? Neden böyle bir segment oluşturdunuz?

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyona yaklaştı. Bu artışın devam etmesiyle 2030 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 12 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Bu yaş grubundaki kişilerin teknoloji ile daha mesafeli ilişkiler kurup, çekingen durduğunu görüyoruz. Vodafone olarak, gelişen teknolojiye özel olarak tasarladığımız, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin teknolojiyi korkmadan kullanabilecekleri, kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunuyoruz. Bu kitle için samimi, dürüst, güvenilir, şeffaf ve kolay ulaşılabilir bir marka olmayı hedefliyoruz. Amacımız, herkesin dijital dünyaya kolayca adapte olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artıracak teknolojileri ulaşılabilir kılmak.

Vodafone Süper65’liler için ne tür ayrıcalıklar sunuyorsunuz?

Vodafone Süper65 müşterilerimizin bir yandan bütçesine katkıda bulunurken, bir yandan da ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmasını sağlıyoruz. Bu müşterilerimiz, ücretsiz her yöne sınırsız konuşma paketi sayesinde 12 ay boyunca sevdikleriyle doyasıya konuşuyor. Fatura aşımı yapılmasını önleyen durma özelliğini 12 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyor. Süper65’liler, sınırsız konuşma ve ücretsiz durma özelliklerini, SMS göndererek, Müşteri Hizmetleri’nden öncelikli destek alarak, mağazalara giderek ve Yanımda içinde ek paket tanımlayarak her kanaldan kolayca alabiliyor. Yine bu müşterilerimiz, Vodafone mağazaları ve Müşteri Hizmetleri’nde öncelikli hizmet alıyor; Klinik Psikolog Beyhan Budak’tan özel eğitim almış mağaza çalışanlarımızdan ve Müşteri Hizmetleri ekibimizden güvenle destek alıyor; onlara özel indirimli cihaz portföyümüzdeki ürünlerden avantajlı yararlanıyor; Yanımda uygulamasında Kolay İşlem menüsü, mağazalarda teknoloji eğitimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

Vodafone Süper65’liler hangi kanallardan hizmet alabiliyor?

Bugün 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin %22’si Vodafone mağazalarından, %8’i de Müşteri Hizmetleri’nden destek alıyor. Süper65 müşterilerimize mağaza, Müşteri Hizmetleri ve Yanımda uygulaması dahil her kanalda ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz. Süper65’lilerin çok daha iyi bir hizmet almasını desteklemek için 65 yaş ve üzeri psikolojisi konusunda Klinik Psikolog Beyhan Budak’ı lansmanlarımıza davet ettik. Süper65’liler, Klinik Psikolog Beyhan Budak’tan özel eğitim almış mağaza çalışanlarımızdan ve Müşteri Hizmetleri ekibimizden güvenle destek alıyor.

Vodafone Süper65 müşterilerimiz için tüm mağazalarda Teknoloji Saati uygulaması başlattık. Bu müşterilerimiz, cuma günleri 10:00-12:00 saatleri arasında, açık kapı konseptiyle tüm sorularıyla beraber mağazalara gelerek destek alabiliyor. Ek olarak, seçili 34 mağazamızda bu saatlerde bir müfredatla çalıştay şeklinde teknoloji eğitimi seçeneği de sunuyoruz. Eğitim içeriklerinde müşterilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri genel telefon güvenliği, telefon dolandırıcılıkları ve şüpheli aramalardan korunma, internet ve sosyal medya güvenliği ve sosyal medya kullanımı gibi konulara yer veriyoruz.

Süper65’li müşterilerimiz, Müşteri Hizmetleri’ni aradıklarında uzun bekleme süresi yaşamadan öncelikli destek alıyor. Bu müşterilerimiz aradığında, müşteri temsilcilerinin ekranlarında Süper65’li olduğu uyarısı yer alıyor ve bu kişiler özelinde alınması gereken tüm aksiyonlar müşteri temsilcilerine sohbet robotu üzerinden gösteriliyor. Süper65’liler, sınırsız konuşma ve ücretsiz durma özelliklerini öncelikli oldukları Müşteri Hizmetleri’ni arayarak kolayca tanımlatabiliyor.

Vodafone Süper65’liler, Yanımda uygulamasına girdiklerinde “Kolay İşlem Menüsü” ile istedikleri alanlara hızla ulaşabiliyor. Bu menüde bulunan “Hediye Çarkı”, “Kalan Kullanımlarım”, “Fatura Ödeme” ve “Bana Özel Cihazlar” kategorileri sayesinde en sık yapılan işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor ve Yanımda içinde kaybolmadan işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

Vodafone Süper65’lilere özel kampanyalarınız olacak mı?

Süper65’li müşterilerimiz için özel cihaz kampanyası başlattık. Süper65’li müşterilerimiz için telefondan akıllı saate kadar indirimli cihaz portföyü sunuyoruz. Özellikle büyük ekranlı ve kolay kullanımlı modellerde sunulan indirimlerle, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin dijital dünyaya daha rahat adapte olmasını amaçlıyoruz. İndirim fırsatlarının yanı sıra Vodafone FLEX ile kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan ödeme seçeneği ile müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz.