Volkswagen, klasikleşmiş modellerinden bir tanesi olan Beetle'a elektrifikasyon işlemleri uygulayarak aracı, tamamen elektrikli motorlu bir hale getirdi. Sadece 1 vitesi olan elektrikli motor, Beetle'ın 150 kilometreye varan hıza ulaşmasını sağlıyor.

Alman otomobil devi Volkswagen'in efsaneleşmiş modellerinden olan "Beetle"ın klasik modeli, şu sıralarda büyük ve tarihi bir gelişim yaşıyor. Volkswagen, iş ortaklarından bir tanesi olan eClassics'le el ele vererek, klasik Beetle için yeni bir konsept tasarım oluşturuldu. Oluşturulan bu konsept, tasarımıyla herkesin hafızasına kazanan 'Vosvos'u günümüz teknolojisiyle birleştiriyor.

Volkswagen'in yeni konsepti, Beetle'a bir elektrik motoru ekliyor. Ayrıca bu konsept tasarım, klasik Beetle sahiplerine de profesyonel bir dönüşüm imkanı veriyor.

Karşınızda tamamen elektrikli Vosvos

Volkswagen Beetle'ın sahip olduğu bu yeni elektrik motoru, tek vitesli bir şanzımana sahip. Ancak bu motor, saatte 150 kilometre hıza ulaşabiliyor ve bu hız, Beetle için fazlasıyla yeterli.

Bettle'ın elektrik motoru için üretilen aküler, Brunswick imzası taşıyor. Bu lityum iyon aküler, her biri 2.6 kWh kapasiteye sahip 14 modülden oluşuyor. Sistem toplamdaysa 36.8 kWh'ye kadar enerji üretebiliyor.

Volkswagen Beetle üzerinde yapılan elektrifikasyon işlemlerinin yoğunluğu, araca hem hız hem de fazladan ağırlık ekliyor. Bu durumu göz ardı etmeyen Volkswagen, aracın şasisinde ve fren sisteminde de güçlendirmeler yapmış durumda. Yapılan çalışmalar, elektrik motorlu Volkswagen Beetle'ı daha güvenli bir hale getiriyor.

Volkswagen Beetle'ın elektrifikasyon işlemlerinden sonraki ağırlığı 1.280 kilogram oldu. Ancak buna rağmen Beetle, 4 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde saate 50 kilometre hıza ulaşabiliyor. 8 saniyelik bir süredeyse erişilen hız saatte 80 kilometreye çıkıyor.

Elektrik motoruna sahip olan Beetle'ın belki de en dikkat çekici yanıysa otomatik şarj sistemi. Eğer aracın bataryaları yolculuk esnasında tükenirse bu sistem devreye giriyor ve Bettle, kendi kendisini şarj ediyor. Beetle'ın kendi kendine yapacağı 1 saatlik şarjsa araca, 150 kilometre menzil kazandırıyor.

Volkswagen, Beetle'da kullanılan bu sistemin diğer klasik otomobillerde de kullanılabileceğini düşünüyor. Ancak bunun için hala biraz daha zamanı olduğunu açıklayan otomobil devi, ilerleyen dönemlerde Porsche 356'nın elektrifikasyon işlemlerini yapmak için planlamalarını sürdürüyor.