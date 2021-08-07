Volkswagen ID.5 GTX, Münih Otomobil Fuarında Tanıtıldı

Bu yıl piyasaya sürdüğü ID.4 ile dikkat çeken Volkswagen, ID.5 GTX’i Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Aracın bazı kısımları ID.4 ile benzerlik taşısa da ID.5 fuarda büyük ilgi çekti.

Alman otomotiv devi Volkswagen, bu yıl piyasaya sürdüğü ID.4 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Crossover araçların içinde dikkat çeken ID.4’ün yeni kardeşi ID.5 GTX ise Münih Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı.

Fuarda gösterilen aracın detaylarını göstermek istemeyen Volkswagen, aracın neredeyse tamamını rengarenk bir kamuflaj ile kaplamıştı. Fakat bu kamuflaja rağmen araç, fazlasıyla beğenildi.

Tasarımsal olarak ID.4’e benziyor

ID.5 GTX’e baktığımızda ilk dikkat çeken nokta aracın ön kısmının ID.4 ile olan benzerliği. Kaplama nedeniyle aracın tüm detayları açıkça belli olmasa da ızgara, far ve tampon tasarımının ID.4 modeline oldukça benzediği açıkça ortada.

Aracın diğer kısımlarına baktığımızda ise ön camın biraz daha eğik olduğu ve araca bir rüzgarlık (spoiler) eklendiği görülüyor. Özellikle araca eklenen rüzgarlık, ID.5 GTX’i çok daha spor bir görünüme kavuşturmuş.

ID.5 GTX, elektrikli Crossover’ların kralı olabilir

Volkswagen, bu aracı "Modüler Elektikli Sürüş Matriksi" (MEB) adını verdiği özel platform ile donatacak. Bu platform aracın altına yerleştirilen ve elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu, motor gibi parçaların yerleştirileceği bir alan olacak. MEB platformu ile donatılan ID.5 GTX, her dingilde 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet elektrik motorundan güç alacak ve lityum-iyon piller ile bu motorlara güç verilecek. Aracın beygir gücü ve tork miktarı gibi özellikler henüz açıklanmamış olsa da, aracın ID.4 modelinden çok daha performanslı olacağı kesin. ID.4’de yine çift motora sahipti ve kaputunun altında 295 beygir bulunduruyordu.

Münih’teki tanıtımda yetkililer, gösterilen aracın bitmeye çok yakın bir halde olduğunu ve araçta sadece bazı ufak detayların değişeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca önümüzdeki haftalarda araç hakkında daha çok bilgi paylaşılacağını açıkladı.

Volkswagen ID.5 GTX’in 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Aracın ABD’de satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.