Her yıl çevre dostu yaşamaya yönelik yeni adımlar atılırken Volkswagen de bu yönde cesur bir hedef koydu. Yakın gelecekte elektrikli otomobil sektörüne hükmetmeyi planlayan Alman otomotiv şirketinin CEO’su, Tesla ile rekabet etmek için ‘devrim yapmaları’ gerektiğini söyleyerek çalışanlarına çağrıda bulundu.

İklim değişikliğinin önüne geçmek için büyük şirketlerden büyük adımlar beklenen bu kritik dönemde Alman otomotiv devi Volkswagen, gözü pek bir hedef koyarak 2025 yılına kadar dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olmayı planladıklarını paylaştı. Audi, Porsche ve Skoda gibi markaların da içinde bulunduğu Volkswagen’ın CEO’su Herbert Diess, Tesla ve Çinli üreticilerle boy ölçüşebilmek için ‘bir devrim’ yapmaları gerektiğini ifade ediyor.

Hedefini elektrikli otomobil endüstrisine çeviren Volkswagen, bu yolda 35 milyar Euro harcamaya hazır. Volkswagen, Avrupa’da içten yanmalı motorlu otomobil üretimini de 2033 yılına kadar durdurmayı planlıyor. Diess, otomotiv sektöründeki değişimi şu şekilde tanımladı: “Yeni otomotiv dünyasında Volkswagen olarak şu ana kadar hiç karşılaşmadığımız derecede büyük rakiplerle karşı karşıyayız.”

Tesla, Volkswagen için dev bir rakip:

Volkswagen’ın Wolfsburg fabrikası, uzun bir süredir tartışma konusu. Tesla, Berlin’in hemen dışındaki fabrikasını birkaç ay içinde üretime sokmayı planlıyor. Tesla’nın etkileyici fabrikası 10 saatte bir otomobil üretebilecek kapasitedeyken Volkswagen’ın Zwickau’daki fabrikası yalnızca bir elektrikli otomobil için 30 saate ihtiyaç duyuyor. Rakibin bu kadar dişli olduğu bir ortamda büyük hedefleri olan Diess, “Volkswagen’ın devrimi için doğru an bugündür.” dedi.

Diess, ‘Wolfsburg için devrim’ planı çerçevesinde “Trinity” projesini planladıklarını duyurdu. 2026 yılından itibaren üretime girmesi planlanan Trinity elektrlikli otomobil projesi, merkez tesislerde de büyük değişiklikler gerektirecek. Diess, çalışanlarına ‘Volkswagen’i geleceğe hazırlamaları’ için çağrıda bulundu: “Çocuklarınızın ve torunlarınızın burada, Wolfsburg’da, 2030 yılında işleri garanti olsun istiyorum.” Volkswagen’ın yönetim kurulu ise 9 Aralık tarihinde bir araya gelerek “Vision 2030” adlı planlarını sunacaklar.