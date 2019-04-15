Volkswagen, Yeni Elektrikli SUV Aracını Tanıttı

Volkswagen’in yeni elektrikli SUV konsepti ID Roomzz, 82 kWh bataryasıyla birlikte geliyor.

Volkswagen, Shangai Auto Show fuarında yeni otonom moda sahip elektrikli araba konseptini tanıttı. Alman otomobil üreticisi, ID Roomzz adındaki yeni SUV konseptini 2021 yılında Çin pazarına sokmayı planlıyor.

ID Roomzz, Avrupa Birliğinin WLTP standartlarına göre 450 km, veya Çin’in standartlarına göre 475 km menzile sahip 82 kWh’lık bir batarya ile gelecek. Şirket konsept otomobilin, 150 kW’lık şarj sistemiyle birlikte batarya kapasitesinin %80’ini yarım saatte doldurabildiğini söylüyor.

Konsept otomobil söylenilene göre gücünü 2 adet elektrik motorundan alacak ve 306 beygir gücünde olacak. 0 km’den 100 km’ye ise 6,6 saniyede çıkacak. I.D Pilot adı verilen sistem sayesinde otonom sürüş özelliği bulunacak. Öndeki iki koltuk, araç otonom moddayken 25 derece dönebilecek ve bu sayede bir salon havası oluşabilecek.