Volvo, tüketicilerin gönüllerinde taht kuracak bir sürprize imza attı. 1991 yılında satın aldığı Volvo 740 GLE ile 1 milyon mil (yaklaşık 1,6 milyon kilometre) yapan bir müşteriden haberdar olan şirket, o müşteriye 0 kilometre Volvo hediye etti.

Gerek piyasaya tutunmak gerekse piyasadaki yerlerini güçlendirmek isteyen şirketler, zaman zaman etkileyici projelere imza atabiliyorlar. Şimdi sizlere, İsveç merkezli otomobil devi Volvo'nun müşterilerinin gönüllerinde nasıl taht kurduğunu anlatan bir olaydan bahsedeceğiz.

Jim O’Shea isimli bir adam, bundan 31 yıl önce bir adet Volvo 740 GLE aldı. Bu aracı çok seven ve yıllar boyunca da değiştirmeyen adam, tam 1 milyon mil (yaklaşık 1,6 milyon kilometre) yol yaptı. Bu durumdan haberdar olan Volvo ise Jim O’Shea isimli adama bir sürpriz yapmaya karar verdi. İsveçli otomobil devi, sadık müşterisine 2 yıl geçerli olmak üzere 0 kilometre bir Volvo S60 hediye etti. Jim O’Shea'nin yeni aracına kavuştuğu anlardaki mutluluk görülmeye değerdi. Jim O’Shea, bu iki yıllık süreçte aracın hiçbir bakım masrafını üstlenmeyecek.

İşte 1 milyon kilometreden fazla yol yapan o Volvo 740 GLE

1 milyon mil yol yapan Volvo 740 GLE'yi 1991 yılından beri kullanmakta olan adam, aracına gerçekten de çok iyi bakmıştı. Verdiği röportajda aracın büyük bir kazasının olmadığını belirten Jim O’Shea, eşinin 3 kez ufak tefek kazalar yaptığını ifade etti.

Karşınızda Volvo'nun hediye ettiği sıfır kilometre S60

Volvo'nun 1 milyon mil yol yapan araç sahibine sıfır otomobil vermesini iyi bir reklam çalışmalarından bir tanesi olarak yorumlayabiliriz. Peki sizin Volvo'nun bu hoş sürprizi hakkında düşünceleriniz ne?

Sıfır model Volvo'nun teslim edildiği o anlar: