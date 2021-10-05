Çinli Geely'nin alt markası olarak hizmet vermeye devam eden İsveç merkezli Volvo, NASDAQ Stockholm menkul kıymetler borsasına giriyor. Şirket, bu halka arz hamlesiyle 2,9 milyar dolar elde etmeyi planlıyor.

İsveç merkezli olan ancak hâlihazırda Çinli Geely'nin alt markası olan Volvo, NASDAQ Stockholm menkul kıymetler borsası aracılığıyla halka arz edilecek. Şirket, bu arz sayesinde 2,9 milyar dolar elde etmeyi planlıyor.

Halka arz edilme planları üzerinde 2018 yılından beri çalışan Volvo, bu gelişme hakkında şöyle bir açıklamada bulundu: "Volvo Cars, benzersiz yapısının ve odaklı stratejisinin; elektrifikasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleştirmeye adanmış tutkularının da yardımıyla onu küresel otomotiv endüstrisindeki en hızlı dönüşüm gösteren şirketlerden biri hâline getirdiğine inanıyor."

Volvo, 2030'dan önce tamamen elektrikli otomobillere geçiş yapacak:

Büyük nakit akışı, tamamen elektrikli bir geleceğe doğru yürüyen Volvo için kritik bir zamanda geliyor. Şirketin tüm araçları 2030'dan önce elektrikli hâle gelmiş olacak; şu anda ise sadece iki elektrikli otomobile sahip: Volvo XC40 Recharge ve C40 Recharge.

Volvo, 2025'e kadar satışların en az yüzde 50'sinin EV'lerden oluşacağını umuyor. Ayrıca tüketicilerin araba satın alma yöntemlerine pragmatik bir yaklaşım getiriyor. Örneğin Volvo, gelecekteki satışların yaklaşık yüzde 50'sinin bir bayiye fiziksel olarak gitmek yerine İnternet üzerinden tamamlanacağını tahmin ediyor.

Volvo'nun elektrikli otomobil teknolojisine geçiş yapmasının yanı sıra karbon nötrlüğü ve sürdürülebilirliğe yönelik çabası da araçlarında artık deri koltuklar sunmayacağını yakın zamanda duyurmasıyla perçinlenmiş oldu.