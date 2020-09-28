Sağlamlık ve premium hissiyat söz konusu olduğunda akla ilk gelen otomobil markalarından Volvo, V90 Cross Country ve V60 Cross Country modellerini üst düzey güvenliği gerçek bir konfor ile birleştirmek isteyen sürücülerin beğenisine sunuyor. Her ikisi de station wagon sınıfında yer alan otomobillerden V90 Cross Country, nispeten daha büyük bir gövdeye sahipken V60 Cross Country, daha kompakt bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Hem V90 Cross Country hem de V60 Cross Country, daha ilk bakışta diğer Volvo modellerinden de alışık olduğumuz karizmatik ve modern tasarım anlayışını yansıtmayı başarıyor.

LED far ve stopları, nokta desenli ızgara tasarımı, panoramik cam tavanı ve keskin tasarım çizgileri ile son derece şık bir görünüme sahip olan otomobiller, bir station wagondan beklemeyeceğiniz kadar ilgi çekici görünüyor. Peki Volvo’nun bu iki ‘kaslı’ aracı, içerisinde neler vadediyor?

Volvo V90 Cross Country ve V60 Cross Country, üst düzey konforu geniş iç mekan ile destekliyor

Özellikle sıklıkla seyahat eden, hafta sonu kaçamaklarını seven aileler için oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip olan V90 Cross Country ve V60 Cross Country, tüm Volvo modellerinde olduğu gibi sürücü ve yolculara üst düzey konfor vadediyor. Her iki otomobil de geniş iç mekan tasarımı ile araç içindekilere rahat bir hareket alanı sağlarken; çok yönlü bel desteği, ısıtma gibi özelliklere sahip olan ve isteğe göre pozisyonu ayarlanabilen koltuklar, yolculuğu çok daha keyifli ve konforlu bir hale getiriyor.

V90 Cross Country ve V60 Cross Country, sürücü yardım teknolojileriyle yolculuk yapmayı keyifli hale getiriyor

Volvo, V90 Cross Country ve V60 Cross Country ile sürücülere sunduğu modern tasarım ve üst düzey konforun yanı sıra araçların sahip oldukları sürüş ve güvenlik özellikleri de büyük önem taşıyor. Volvo, sunmuş olduğu adaptif hız sabitleyici, trafik işareti bilgisi, yokuş kalkış desteği, 360° kuşbakışı park yeri görünümü ve pilot assist gibi özelliklerle sürücüler için yolculuğu çok daha kolay hale getirirken; 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı, akıllı telefon entegrasyonu ve Bowers & Wilkins ses sistemi, hem sürücü hem de yolculara seyahatin keyfini çıkarma imkanı tanıyor.

Her yönüyle V90 Cross Country ve V60 Cross Country, sürüşü daha keyifli hale getiriyor

Peki bu denli üst düzey özelliklere sahip olan V90 Cross Country ve V60 Cross Country, kaputunun altında nasıl bir hazine saklıyor? Öncelikle V90 Cross Country’nin iki adet benzinli, iki adet de dizel motor seçeneğine; V60 Cross Country’nin ise yalnızca dizel motor seçeneğine sahip olduğunu aktaralım. Benzinli motor seçeneğinde 300 beygire, dizel motor seçeneğinde ise 235 beygire kadar güç sunan V90 Cross Country’nin 8 vitesli otomatik ve 6 vitesli manuel olmak üzere iki ayrı şanzıman seçeneği bulunurken; 190 beygire kadar güç sunan V60 Cross Country’nin tüm modelleri 8 vitesli otomatik şanzıman ile geliyor.

Seyahat etmeyi seven ancak seyahat ederken konfordan feragat etmek istemeyenler için son derece uygun station wagon seçenekleri olarak karşımıza çıkan V90 Cross Country hakkında daha fazla bilgi almak için buraya, V60 Cross Country hakkında daha fazla bilgi almak için ise buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Volvo’dan her iki araç için de fiyat teklifi almak için buraya tıklayabilirsiniz.