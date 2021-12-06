Volvo XC90'ın Yerine Geçecek Modelin İsmi Ortaya Çıktı

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, verdiği bir röportajda XC90'ın tamamen elektrikli versiyonunun ismiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar kapsamında başlatılan çalışmalar, aracın isminin "Embla" olabileceğini ortaya koydu. Peki bu kelime, ne anlama geliyor?

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, bir süredir elektrik motorlu ve hibrit araçlara yoğunlaşmış durumda. Sektördeki devrimi lehine çevirmek için elinden geleni yapan şirket, şu ana kadar bazı modellerinin hibrit ya da tamamen elektrikli versiyonlarını zaten piyasaya sürdü. Ancak şirket, elektrikli araç gamını genişletebilmek için dur durak bilmeden çalışıyor.

Şirket bir süredir, oldukça popüler SUV modeli olan XC90'ın tam elektrikli versiyonuyla gündemde. Aslında bu dev SUV'un piyasaya sürülmüş olan bir hibrit versiyonu bulunuyor. "Volvo XC90 Recharge" olarak isimlendirilen aracın sahip olduğu hibrit motor, bu araca 93 kilometreye kadar ekstra menzil sunabiliyor. Ancak şirket, bu "amiral gemisi" SUV modelinin tam elektrikli versiyonunu da istiyor.

Tam elektrikli XC90'ın ismi değişecek

2012 yılından beri Volvo'nun CEO'luk koltuğunda oturan Hakan Samuelsson, Automotive News'e bir röportaj verdi. Bu röportajda yaklaşmakta olan tamamen elektrik motorlu amiral gemisi SUV ile ilgili de konuşan Samuelsson, XC90 isminin değişeceğini belirtti. Samuelsson'un açıklamasına göre SUV'un yeni ismi, ünlü harfle başlayacaktı.

Hakan Samuelsson tarafından yapılan açıklamalar, XC90'ın ismiyle ilgili detaylı bir ipucu vermedi. Ancak Volvo hayranları, bu ismin ne olabileceğine dair geniş kapsamlı bir çalışma başlattılar. Yapılan incelemeler sonucunda; Volvo'nun kısa bir süre önce "Embla" ibaresi için ticari marka başvurusu yaptığını ortaya koydu. Şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü hiçbir araç ya da hizmetinde Embla ibaresini kullanmaması, XC90'ın halefinin isminin ortaya çıkmasını sağladığını düşündürdü. Çünkü Volvo, son 4 yılda ünlü harfle başlayan başka bir ticari marka başvurusu yapmamıştı.

Embla ne demek?

Volvo'nun Ekim 2021'de ticari marka haline getirdiği Embla tabisi, İskandinav mitolojisi için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Öyle ki pek çok kültürün "Adem ile Havva" olarak bildiği ilk insan miti, İskandinavlar için "Askr ve Embla" olarak geçiyor. İnanışa göre Embla, tanrıların yarattığı ilk kadın. XC90'ın sektördeki yerini ve Volvo için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu ibarenin tamamen elektrikli SUV ile büyük oranda bağdaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Volvo XC90'ın halefi, yeniden yaratılmış bir şekilde karşımıza çıkacak. 2022'de gerçekleştirileceği ifade edilen lansman, muhtemelen Embla olarak isimlendirilecek yepyeni SUV'un tüm teknik detaylarını ortaya çıkarmış olacak...