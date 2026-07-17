Bugatti, efsanevi W16 motoruna özel üretim Mistral ile resmen veda etti. Sadece 99 adet üretilen modelin son örneği, markanın köklü geçmişine gönderme yapan özel tasarım detaylarıyla tamamlandı. Böylece otomotiv tarihinin en ikonik motorlarından biri de yol otomobillerindeki serüvenini noktalamış oldu.

Bugatti için bir dönem resmen sona erdi. Fransız hiper otomobil üreticisi, W16 motorunu kullanan son yol otomobili olan W16 Mistral'ın üretimini tamamladığını duyurdu. Molsheim'daki üretim tesisinden çıkan son otomobil, yalnızca sınırlı üretim bir hiper otomobil değil, aynı zamanda yaklaşık 20 yıldır Veyron ve Chiron gibi modellerle özdeşleşen W16 motorunun da vedası niteliğinde.

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Üstelik bu veda sıradan bir otomobille yapılmadı. "The Last of Its Kind" (Türünün Son Örneği) mottosuyla hazırlanan son W16 Mistral, tamamen müşterisinin isteklerine göre şekillendirilen özel detaylara sahip. Bugatti ise artık gözünü yeni nesil Tourbillon dönemine çevirmiş durumda.

Son W16 Mistral, markanın geçmişine saygı duruşu niteliğinde

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Bugatti'nin son ürettiği W16 Mistral, "Pearl" ve "Sparkle" isimli iki tonlu gövde rengiyle geliyor. İç mekânda ise Magnolia renkli deri döşemeler ve mat gri karbon fiber kullanılıyor. Ancak otomobili özel yapan asıl unsur bunlar değil. Ettore Bugatti'nin imzası koltuk başlıklarından kapı eşiklerine kadar pek çok noktaya işlenirken, motor kapağında da klasik Bugatti logosu yerine yine kurucunun imzası tercih edilmiş.

Aracın vites kolunda ise markanın klasik fil figürü yerine müşterinin isteği doğrultusunda şahin başı bulunuyor. Orta Doğu kültürüne gönderme yapan bu detay, kapı panellerindeki şahin işlemeleriyle tamamlanıyor. Lalique ile hazırlanan kristal "Spirit of the Wind" plakası da Bugatti'nin tarihine yapılan bir başka özel gönderme olarak dikkat çekiyor.

Özellikleri

Özellik Değer Motor 8.0 litre dört turbo W16 Güç 1.600 PS Maksimum hız 453,91 km/sa.

Dünyanın en hızlı üstü açık otomobillerinden biri olarak tarihe geçti

2022 yılında tanıtılan Bugatti W16 Mistral, Kasım 2024'te Andy Wallace'ın direksiyonunda 453,91 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim üstü açık otomobili unvanını kazanmıştı. Bu rekor, W16 motorunun otomotiv tarihine yakışır şekilde veda etmesini sağlayan en önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Bugatti'nin açıklamasına göre üretim süreci boyunca hazırlanan 99 otomobilin tamamı Sur Mesure programı kapsamında sahiplerinin isteklerine göre kişiselleştirildi. Böylece hiçbir W16 Mistral bir diğerinin birebir aynısı olmadı. Son otomobilin banttan inmesiyle birlikte W16 motorlu Bugatti dönemi de resmen sona ermiş oldu.

Sırada Tourbillon dönemi var

Bugatti, W16 Mistral'ın üretiminin tamamlanmasını yeni üretim tesisi La Manufacture'ın açılışından sadece birkaç gün sonra duyurdu. Bu da markanın artık tüm odağını Tourbillon modeline çevirdiğini gösteriyor. Yeni hiper otomobil, W16 yerine atmosferik V16 motor ve hibrit sistemi bir araya getirerek Bugatti'nin yeni nesil performans anlayışını temsil edecek.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca Veyron, Chiron ve son olarak W16 Mistral'a güç veren efsanevi W16 motor böylece otomotiv tarihindeki yerini aldı. 99 adetle sınırlı kalan Mistral ise hem performansı hem de koleksiyon değeriyle Bugatti tarihinin en özel modellerinden biri olarak anılmaya devam edecek.