Warhammer 40K: Dark Heresy duyuruldu. Owlcat Games’in yeni CRPG oyunu Dark Heresy, engizisyon görevlisinin hikâyesini konu alıyor. Warhammer evreninde geçen Dark Heresy, sıra tabanlı savaş sistemi ve karanlık anlatımıyla PS5, PC, Xbox Series'e geliyor.

Owlcat Games, yeni Warhammer 40K: Dark Heresy oyununu tanıttı. Owlcat Games, Warhammer 40K: Dark Heresy adlı hikâye odaklı aksiyon RPG oyununu PlayStation 5, Xbox Series ve PC için duyurdu.

Dark Heresy, klasik CRPG tarzında hazırlanmış ve bolca hikâye içeriği sunan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, Calixis Sector adlı karanlık ve karmaşık bir bölgede görev yapan bir Engizisyon üyesinin kontrolünü üstleniyor.

Warhammer 40K: Dark Heresy ile ilgili detaylar

“İnanç yoksa kurtuluş da yoktur” anlayışıyla yola çıkan karakter, geçmişleri birbirinden farklı müttefiklerle bir ekip kurarak hem bölgedeki tehditleri ortaya çıkarmaya çalışacak hem de hikâyeyi şekillendiren önemli kararlar alacak.

Oyunda farklı kökenlerden gelen karakterlerden oluşan bir ekip kurulabiliyor. Savaşlar sıra tabanlı ilerliyor; başarılı olmak için strateji kurmak, ekip moralini dengede tutmak ve düşmanların zayıf noktalarını değerlendirmek önemli hâle geliyor. Anlatım dili karanlık bir atmosferle birlikte politik temalar içeriyor. Tüm karakterler seslendirmeli olarak yer alıyor, bu da anlatımı daha derin ve etkileyici hale getiriyor.

Oyunun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Dark Heresy, Warhammer 40,000 evreninde geçen bir yapım olarak Steam, Epic Games Store ve GOG üzerinden PC’ye sunulacak.