Geçtiğimiz hafta erişim engeli getirilen hikâye yazma ve okuma platformu Wattpad, şimdi de App Store'dan erişime kapatıldı.

Dünyanın en popüler hikâye paylaşma ve okuma platformlarından olan ve özellikle gençler arasında çok popüler olan Wattpad, geçtiğimiz günlerde BTK tarafından yapılan bir açıklamayla Türkiye’de erişime engellenmişti.

Bugün ise Wattpad ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Popüler hikâye uygulaması, Apple’ın uygulama mağazası App Store’dan kaldırıldı.

App Store'dan erişime kapatıldı, Play Store’da ise hâlâ duruyor

App Store’u kontrol ettiğimizde Wattpad’in yer almadığını görebiliyoruz. Erişime engellenen platformun iOS, iPadOS ve macOS uygulamaları ülkemizden indirilemiyor. Yani Apple tarafından Türkiye’ye özel olarak alınmış bir karar.

Öte yandan Android tarafından henüz bu tarz bir hamle olmadığını da eklemek gerekiyor. Google Play üzerinden uygulamanın sayfasına baktığımızda bir değişiklik göremiyoruz. Ülkemizdeki Android kullanıcıları hâlâ indirebiliyor.

Wattpad’e Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla getirilen erişim engeli tam bir haftadır devam ediyor. Kararın nedeniyle ilgili ise hâlâ resmî bir açıklama yok. Engelin ne kadar devam edeceğini zaman gösterecek.