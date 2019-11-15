Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana, Twitter hesabımızdan teknoloji, bilim ve Türkiye tarihine ilişkin flood serileri yayınlıyoruz. Bugün biraz da geçmişe dönüp o hikâyelerden habersiz kalmış okuyucularımızı da bilgilendirmek istedik. Bu sayfayı tarayıcınıza kaydetmek isteyebilirsiniz.

Giderek büyüyen Webtekno Twitter hesabında artık gündem dışında son derece kaliteli içeriklere de ulaşmanız mümkün hale geldi. Sitemizde daha önce yayınladığımız teknoloji tarihi, bilimsel çalışmalar, ülkemizde yetişen değerli bilim insanlarının hikayeleri, artık her hafta Twitter sayfamızda.

Twitter takipçilerimizin favorisi haline gelen flood serilerimiz, her hafta cuma akşamı sizlerle olmaya devam edecek. Biz de bu sayfa üzerinden bütün paylaşımlarımızı size sunacağız. Bu nedenle şu anda okuduğunuz içeriği tarayıcınızda ya da Webtekno Mobil Uygulaması içinde sık kullanılanlara kaydetmeyi unutmayın. Her hafta en güncel flood, bu listenin en tepesinde yer alacak. Böylece Twitter kullanmasanız bile hikayelere hızlıca erişebileceksiniz.

Twitter kullanan okuyucularımız, Webtekno hesabını takibe alıp hem gündemden hem de flood paylaşımlarından haberdar olmak için bildirimleri açabilirler. Hazırsanız söz konusu paylaşımlara geçelim. Okumaya devam etmek istediğiniz flood'ların üzerine tıklamanız yeterli.

Tüm detaylarını öğrenmek isdeğiniz paylaşımların tıklayabilirsiniz:

Joker'in doğuşu:

Çobanlıktan Einstein ile çalışma hayaline... Hüseyin Yılmaz:

Türkiye'nin ilk savaş pilotu ve kahraman mucidi Vecihi Hürkuş:

Volkswagen'in kuruluşu:

Uyuşturucunun etkilerini ilk kez ortaya koyan bilimsel deney:

Google kurucusu Larry Page'in hayatı:

Ferrari kıskançlığından doğan bir otomotiv devi Lamborghini'nin hikâyesi:

Bilim dünyasının en utanç verici deneylerinden Monster Study:

Honda’nın kuruluşu ve kurucusu Soichiro Honda sıra dışı hikâyesi:

Apollo 11'de görev alan Türk bilim insanı Arsev Eraslan:

Bill Gates ve Steve Jobs'un "nefret dolu" dostluğu:

İnternetin Öz Oğlu Aaron Swartz'un hikâyesi:

Nikola Tesla'ya ilham olan bir dahi: Elektrik Sihirbazı Steinmetz:

Beynimizin %100'ünü kullanmadığımız efsanesinin bilimsel açıklaması:

Tamamen yerli üretim olan ilk cep telefonu Aselsan 1919'un üretimi ve ardından yaşananlar:

Webtekno Twitter hesabında her cuma akşamı flood paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)