Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Weltmeister, yeni konsept otomobili Maven'ı çarpıcı özellikleriyle tanıttı. Modern bir tasarım çizgisine sahip olan otomobil, tek şarjla uzun bir menzil ve yenilikçi bir iç mekan vadediyor.

Weltmeister, yeni bir marka olsa da iddialı elektrikli otomobil üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. Hatta bu nedenle Weltmeister'ın kelime anlamı "Dünya Şampiyonu" olarak ince(!) bir düşünce sonucunda seçilmiş. Şirketin son konsept otomobili olan Maven, dikkat çeken tasarımı ve çarpıcı özellikleriyle resmi olarak tanıtıldı.

Maven konsepti, portföyünde sadece elektrikli SUV modellere sahip olan Weltmeister'ın ilk elektrikli sedanı olarak karşımıza çıktı. Konseptte en dikkat çeken taraflardan biri, eski tarz arkadan menteşeli (suicide) kapıların yer alıyor olması. Ancak otomobilin üretim versiyonunun yine geleneksel kapılara sahip olması bekleniyor.

Maven, 800 km menzile ve seviye 4 otonom sürüş özelliklerine sahip. Otonom sürüşte bu seviyeye ulaşmak hala birçok üretici için hedeften öteye geçemiyor. Araca baktığınızda, Jaguar I-Pace veya bir SUV coupe'yi modeli görüyorsunuz. Ancak otomobil aslında gerçek anlamda Çin'e özgü bir tasarım tutkusunu dışa vuruyor.

Otomobil üretime geçerse, Çin'de oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması olası görülüyor. Weltmeister'ın Baş Büyüme Sorumlusu Wang Xin, Maven'ın üretimine 2021'de başlayacaklarını ve üretim versiyonunun konseptin verdiği vaatleri büyük ölçüde koruyacağını belirtti. Otomobilde ayrıca 5G internet bağlantısı da olacak.

Maven'in iç kısmı, 4. seviye otonom özellikleri sayesinde ön konsola doğru çekilen bir direksiyon simidi ve direksiyon açıldığında ön panelin ortasından açılan bir gösterge paneli sunuyor. Araç aynı zamanda sağlık takibi de yapabiliyor. Normalde gaz-fren pedallarının bulunduğu taban kısmında kalp atışı, vücut ısısı ve diğer iki bilinmeyen sağlık değerini gösteren bir ekran var.

Konsept otomobil, Imagine Day adlı bir etkinlikte resmen gösterildi. Weltmeister'ın kurucusu ve Geely'nin eski yöneticisi olan Freeman Shen de etkinlikte yer aldı. 2016 yılında Weltmeister'ın kurulması için bankalardan zorlu şartlarda kredi isteyen bir adam için, şirketin bu kadar kısa vadede elde ettiği başarı şaşırtıcı denebilir. Otomotiv sektöründe dünya şampiyonu olmak zor gibi görünse de Weltmeister, adının verdiği misyona uygun bir şekilde sağlam adımlarla ilerliyor.

Weltmeister'ın elektrikli konsept otomobili Maven: