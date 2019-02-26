2009 yılında hayatımıza giren WhatsApp, bugünlerde 10. yaşını kutluyor. Facebook tarafından satın alınan platform, 10. yıl dönümüne özel bir video yayınladı.

10 yıl önce ilk kez karşımıza çıktığında MSN Messenger ve Skype gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını yavaş yavaş tarihe gömecek olan süreci de başlatmış olan WhatsApp, ilk kez şubat ayında ortaya çıkmış ve açıkçası ilk aylarda büyük bir patlama yaratamamıştı. Uygulamayı dünya çapında bir anda popüler hale getiren ise aynı yılın aralık ayında gelen fotoğraf ve video paylaşma özelliği oldu.

O güne dek MMS ile kullanılan ve kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan bu özellik sonrasında WhatsApp durdurulamaz bir biçimde yükselişe geçti. Aradan geçen 10 senenin ardından, dünya nüfusunun neredeyse beşte biri diyebileceğimiz 1.5 milyar kullanıcıya ulaştı.

2011 yılında grup kurma ve grup sohbeti özelliği ile adeta vazgeçilmez bir hal alan uygulama, 2016 yılında 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Aynı yıl uçtan uca şifreleme uygulamasına geçen ve video görüşmesi özelliğine de kavuşan WhatsApp, bugün alternatifsiz bir konumda. Her şeyin olduğu gibi WhatsApp'ın da bir gün sonu gelecek ancak o gün bugün değil. Bugün WhatsApp'ın doğum günü ve WhatsApp doğum gününü aşağıdaki video ile kutladı.

WhatsApp - 10 Yıl İçin Teşekkürler