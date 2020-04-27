Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, 8 kişiye kadar görüntülü konuşma imkanı sunan güncellemesini yayınladı. Güncellemede ayrıca iOS 13 kullanıcıları için görsel iyileştirmeler de yer alıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger, koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında insanlar arasındaki iletişimi artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Üzerinde çalışılan bu yeni özelliklerden biriyse geçtiğimiz günlerde de sizlere bahsettiğimiz görüntülü konferans çağrılarını içeriyor.

Hâlihazırda WhatsApp’ta grup video konferans yapma imkânı bulunuyordu ancak bu konuşmalar en fazla 4 katılımcıya kadar destekleniyordu. Yayınlanan en son 2.20.50 sürümüyle birlikteyse grup video konferansta desteklenen katılımcı sayısı iki katına, yani 8 kişiye kadar artırıldı. Böylece WhatsApp kullanıcıları, evlerinde kalmak zorunda oldukları bu günlerde sosyal hayatlarına bir nebze olsun devam edebilecekler.

WhatsApp’ın 2.20.50 sürümüyle birlikte iOS 13 kullanıcıları için görsel iyileştirmeler yapıldı:

Kullanıcıların, 8 katılımcıya kadar desteklenen grup video ve sesli aramalara başarılı bir şekilde katılabilmesi için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Öte yandan yayınlanan güncellemeyle birlikte gelen tek yenilik, yalnızca grup video ve sesli aramalarda artan katılımcı sayısından ibaret değil.

Bu noktada WhatsApp’ın 2.20.50 sürümüyle gelen bir diğer yenilik, iOS kullanıcıları için görsel iyileştirmeler içeriyor. WhatsApp’ın 2.20.50 sürümü için yayınladığı güncelleme notlarıysa şu şekilde oldu:

Görüntülü ve sesli grup aramaları artık 8 adede kadar katılımcıyı destekliyor. Tüm katılımcıların WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanıyor olmaları gerekiyor.

kadar katılımcıyı destekliyor. Tüm katılımcıların kullanıyor olmaları gerekiyor. iOS 13 kullanıcıları için yenilenen mesaj eylem menüsü de dahil olmak üzere görsel iyileştirmeler.

Peki siz, WhatsApp’ın 8 kişiye kadar desteklenen grup video ve sesli katılımcı sayısı hakkında neler düşünüyorsunuz ya da 8 kişilik bu üst sınır sizce yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.