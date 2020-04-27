WhatsApp geliştiricileri, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasının Android sürümünü güncellediler. Kullanıcılara sunulan güncelleme, aylar önce iOS platformunda kullanıma sunulan ve Netflix içeriklerinin doğrudan WhatsApp'tan izlenebilmesini sağlayan bir özelliği Android'e kazandırıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle popülaritesini korumaya devam ediyor. Ayrıca WhatsApp'ın popülaritesi, talep edilen özelliklerin sayısını da artırıyor. Şimdi uygulamanın Android sürümünü güncelleyen geliştirici ekip, sizlere aylar önce bahsettiğimiz bir özelliği resmen kullanıma sundu.

Aslına bakacak olursak WhatsApp geliştiricilerinin kullanıma sundukları bu yeni özellik, ilk olarak geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkmış, geliştirici ekip bu yeni özelliği iOS platformunda kullanıma sunmuştu. Pek çok tüketici için kullanışlı olacak bu özellik, WhatsApp'taki Netflix içeriklerinin doğrudan uygulama içerisinden açılmasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede, tıpkı YouTube videolarında olduğu gibi Netflix videolarında da herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaç duymuyorlar.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünüyor

WhatsApp geliştirici ekibi tarafından Android platformunda kullanıma sunulan bu özellik, tüketicilerin işlerini kolaylaştıracak türden. Çünkü Netflix aboneleri artık hangi akıllı telefon ekosisteminde olurlarsa olsunlar WhatsApp'tan birbirlerine Netflix içerikleri gönderdikleri takdirde doğrudan uygulama içinden söz konusu videoları izleyebilecekler.

WhatsApp geliştiricilerinin Android platformu için sunduğu yeni sürüm, "2.20.123" koduna sahip ve kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Yani eğer sizler de WhatsApp uygulamasını Google Play Store aracılığıyla güncellerseniz, uygulamanın yeni sürümünü kullanma imkanı yakalamış olacaksınız. Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi WhatsApp'ın bu özelliği, iOS platformunda zaten bir süredir kullanılabiliyor.