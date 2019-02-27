WhatsApp, Android beta uygulaması için yayınladığı güncelleme ile Grup Sohbetleri için Davetiye özelliğini uygulamaya eklerken; iOS beta uygulaması için yayınladığı güncelleme ile de Gelişmiş Arama özelliğinin gelmek üzere olduğunu gösterdi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, hem iOS hem de Android kullanıcıları için beta uygulamasını güncelledi. Android beta uygulamasına gelen güncelleme, yaklaşık bir hafta önce iOS uygulamasına eklenen Grup Sohbetleri için Davetiye özelliğini Android beta uygulamasına da getiriyor.

Fakat özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan iOS beta uygulamasında olduğu gibi Android beta uygulamasında da kullanıma sunulmuş değil. Grup Sohbetleri için Davetiye özelliğinin ne olduğunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

iOS beta uygulamasına gelen güncelleme ise önemli bir özelliği ortaya çıkarıyor. WhatsApp, uygulama içinde bulunan arama motorunu sürekli olarak geliştiriyor olsa da bu geliştirmeler genellikle kullanıcıların fark edemeyeceği kadar küçük değişiklikler içeriyor. Fakat son iOS beta güncellemesinin uygulamaya eklediği Gelişmiş Arama özelliği, WhatsApp kullanıcılarının arama motorunu kullanarak aradıkları tüm mesajları kolaylıkla bulabilmesini sağlayacak gibi duruyor.

Yeni Gelişmiş Arama özelliğinde kullanıcılar, eskiden olduğu gibi bir metin mesajı bulmak için bir anahtar kelime ya da kelime grubu girebilecekler. Üstelik geçmiş dönemde aranan anahtar kelimeler, ‘Yakında Arananlar’ başlıklı bir listede kullanıcılara gösterilecek. Kullanıcılar bu listeyi istedikleri zaman ‘Temizle’ butonuna basarak temizleyebilecekler. Bununla birlikte WhatsApp’ın arama motoruna Fotoğraflar, GIF’ler, Videolar gibi medya kategorileri geliyor. Böylece kullanıcılar yalnızca metin mesajlarını değil, geçmişte gönderilen medya dosyalarını da kolaylıkla bulabilecekler.

Gelişmiş Arama özelliği, iOS beta uygulamasının kodlarında bulunsa da henüz kullanıcıların erişimine açılmış değil. Özellik kullanıcılara sunulduğunda direkt olarak kullanabilmek için WhatsApp beta uygulamasını güncel tuttuğunuzdan emin olun. Ayrıca özelliğin yakın gelecekte Android beta uygulamasına da geleceğini söyleyebiliriz.