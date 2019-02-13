WaBetaInfo'da yer alan bilgiye göre WhatsApp, kullanıcıların isyanına sonunda kulak verdi ve yıllardır beklenen davetiye sistemi üzerinde çalışmaya başladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına pek çok faydalı özellik sağlayarak kusursuza yakın bir çevrimiçi iletişim servisi sunar. WhatsApp, gerek yazılı, gerek görüntülü, gerekse sesli görüşmelerde kendini çok ciddi şekilde geliştirdi. Fakat WhatsApp’ın genişleyen kullanıcı kitlesi, bazı var olmayan özelliklerin eksikliğini fazlasıyla hissettiriyor.

WhatsApp’ın grup sohbet özelliğini hemen hepimiz kullanıyoruz. Bu özellik sayesinde onlarca, hatta yüzlerce kullanıcı aynı sohbette bulunuyor. Fakat WhatsApp’ın grup sohbetlerinde büyük bir eksiklik bulunuyor; davetiye. Herhangi bir WhatsApp kullanıcısı, hiç tanımadığı kişileri kolaylıkla bir WhatsApp grubuna davet edebiliyor. Bu durum zaman zaman can sıkıcı olabiliyor.

WhatsApp, kullanıcıların herhangi bir kişi tarafından istekleri dışında gruplara eklenmesini engellemek için davetiye özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kimler tarafından WhatsApp gruplarına eklenebileceklerini kontrol edebilecekler. Davetiye özelliği henüz geliştirme aşamasında olduğundan beta kullanıcılarına dahi yayınlanmadı. Ancak yayınlandığında WhatsApp Ayarlar-Hesap-Gizlilik-Gruplar adımlarını izleyerek sizi kimin gruplara ekleyebileceği ile ilgili şu seçeneklerle karşılaşacaksınız:

Herkes: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde şu an olduğu gibi herhangi biri sizi bir WhatsApp grubuna ekleyebilecek.

Kişilerim: Bu seçenekte yalnızca rehberinizde kayıtlı olan kişiler sizi bir WhatsApp grubuna ekleyebilecek. Diğer kişiler bir WhatsApp grubuna katılmanız için size davetiye gönderecek.

Hiçkimse: Bu seçeneği seçerseniz hiçkimse sizi bir WhatsApp grubuna ekleyemeyecek. Bunun yerine size davetiye gönderecekler.

Herhangi bir WhatsApp grubundan davet aldığınızda karşınıza katıl ya da geri çevir şeklinde iki seçenek çıkacak. Davetiyelerin geçerlilik süresi 72 saat olacak ve bu süre zarfında yanıtlanmayan davetiyeler geçerliliğini yitirecek. Aynı gruptan aynı anda iki daveti birden alamazsınız. Bu nedenle katılmak istemediğiniz bir gruptan sürekli olarak davet alıyorsanız yanıtsız bırakmanız yeterli olacaktır.