WhatsApp'ın beta güncellemesine gelen yeni özellikler, sesli ve görüntülü aramaları daha rahat kullanmanıza olanak tanıyacak.

WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli ve görüntülü aramalara dair yeni özellikler test etmeye başladı.

WhatsApp'ın 2.25.10.16 numaralı beta sürümünde tespit edilen bu özellikler, kullanıcı deneyimini daha kişisel hâle getirmeyi amaçlıyor.

Sessize alarak cevap verme

Gelen bir sesli aramayı cevaplamadan önce mikrofonu sessize alabileceğiniz yeni bir seçenek artık bildirim panelinde yer alacak. Bu sayede gürültülü bir ortamdaysanız ya da konuşmaya hemen hazır değilseniz, daha kontrollü bir şekilde aramaya katılabiliyorsunuz.

Kamerayı önceden kapatma

Görüntülü aramalarda ise aramayı cevaplamadan önce kamerayı kapatma seçeneği geliyor. Bu da özellikle kamera karşısına geçmeden önce birkaç saniyeye ihtiyacı olan ya da tanımadığı numaralardan gelen aramalarda gizliliğini korumak isteyen kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olacak.

Gerçek zamanlı emoji tepkileri

Görüntülü aramalar sırasında katılımcılar artık emoji tepkileri gönderebilecek. Bu sayede toplu görüşmeler daha canlı ve eğlenceli hâle getirilebilecek.

Bu üç özellik şimdilik yalnızca bazı Android beta kullanıcılarına sunulmuş durumda ancak önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.