WhatsApp'a Sesli Mesajları "Hızlandırma" Özelliği Geliyor

WhatsApp'ın Android ve iOS beta uygulamalarının kodlarında ortaya çıkan özelliğe göre popüler mesajlaşma uygulaması, sesli mesajları daha hızlı oynatma özelliği üzerinde çalışıyor. Buna göre kullanıcılar, gelen bir sesli mesajı iki kat hızlı oynatabilecekler.

Eğer anlatmak istediğiniz şey uzunsa ve telefonunuzun sanal klavyesi ile mücadele etmek istemiyorsanız sesli mesaj göndermek, derdinizi karşı tarafa aktarmanın en kolay yolu olabilir. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, dakikalarca uzunluktaki sesli mesajları daha hızlı bir şekilde dinleyip yanıtlayabilecekleri bir özelliğe de ihtiyaç duyuyorlardı ki WhatsApp, bu kullanıcılara kulak vermiş durumda.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın, Android uygulaması için sesli mesajları farklı hızlarda oynatma özelliği üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasından yalnızca bir gün sonra aynı özellik, uygulamanın iOS sürümünde de kendini gösterdi. Buna göre WhatsApp kullanıcıları yakın gelecekte sesli mesajları üç farklı hızda oynatabilecekler.

WhatsApp’ta sesli mesajları iki kat hızlı oynatabileceksiniz

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı pek çok özellik ile ilgili henüz geliştirme aşamasındayken bilgiler sağlayan WABetaInfo, özellikle sesli mesaj özelliğini aktif olarak kullanan kişileri yakından ilgilendirecek özellik ile ilgili detayları paylaştı. WABetaInfo’nun paylaşmış olduğu ekran görüntülerine göre WhatsApp, sesli mesajlar için kullanıcılara 1x(normal oynatma hızı), 1,5x ve 2x oynatma hızları sunacak.

Şu an için WhatsApp’ın sesli mesaj oynatma hızı özelliğini ne zaman yayınlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca WhatsApp’ın, özelliği işlevsiz bulup iptal etme ihtimali bulunduğunu da söyleyelim. WhatsApp’ın özelliği geliştirmeyi tamamlayıp beta kullanıcılara sunmasıyla birlikte daha fazla detay öğrenebileceğimizi söyleyebiliriz.

WhatsApp Web’i telefonunuz internete bağlı olmasa dahi kullanabileceksiniz

WhatsApp’ın bir “çoklu cihaz desteği” üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçekti. WABetaInfo, paylaştığı son ekran görüntüleri ile bu özelliğe dair yeni detaylar ortaya çıkardı. Buna göre WhatsApp, çoklu cihaz desteğinin bir parçası olarak akıllı telefonlardan bağımsız bir şekilde çalışabilen yeni bir WhatsApp Web uygulaması yayınlayacak.

Bildiğiniz gibi mevcut WhatsApp Web uygulaması, hangi cihazda kullanırsanız kullanın WhatsApp hesabınızın açık olduğu akıllı telefonun internet bağlı olmasını zorunlu kılıyor. Yeni WhatsApp Web uygulaması ise hesabınız bir akıllı telefonda açık olmasa dahi kullanılabilir olacak.