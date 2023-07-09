WhatsApp'ın uygulamada aradığı sohbeti bir türlü bulamayan ve sürekli aynı emojileri kullanmaktan sıkılanlara ilaç olacak iki yeni özelliği ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 14 yaşında, köklü bir uygulama olmasına rağmen uygulamaya eklenebilecek sürekli olarak yeni özellikler bulmaya devam ediyor. Uygulamanın beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni özellikler, WhatsApp deneyimimizin önümüzdeki dönemde önemli şekilde değişebileceğini gösteriyor.

WhatsApp'ın Android Beta sürümünde ortaya çıkan yeni özelliklerden ilki, WhatsApp'ı çok daha rahat kullanmanızı sağlayacak sohbet kategorizasyonu olacak. İkinci özellik ise sürekli aynı emojileri kullanmaktan sıkılanları sevindirecek. Çünkü yakında WhatsApp, daha renkli bir sohbet için çıkartma önerileri sunacak.

İş başka, arkadaşlık başka: WhatsApp sohbetleri kategorize edilecek!

WhatsApp, Android uygulamasında önemli bir tasarım değişikliğine giderek sohbetler, arama kayıtları ve WhatsApp durumları sekme butonlarını ekranın altına taşımıştı. Ancak yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi ekranın üstü de boş kalmayacak. WhatsApp, geçmişte kalan sohbetleri bulmanın zorluğunu fark etmiş olacak ki uygulamaya sohbet filtreleri getiriyor.

Şu an için "Okunmamış", "Kişisel" ve "İş" olmak üzere 3 farklı konuya ayrılan sohbet filtrelerine tıkladığınızda yalnızca o kategorideki sohbetlerin listelendiğini göreceksiniz. Bu özellik, iş ile günlük sohbetleri birbirinden ayırmak için faydalı olsa da "gruplar" için bir filtre yer almaması bir eksiklik sayılabilir.

WhatsApp'ın kişisel-iş ayrımını WhatsApp Business hesabına göre mi yoksa kullanıcının kişisel tercihine göre mi yapacağı bilinmiyor. Örneğin iş arkadaşlarınız ile kurduğunuz WhatsApp grubunu "iş" katerosine ekleyip ekleyemeyeceğiniz bilinmiyor. Ancak detayların yakın zamanda ortaya çıkması muhtemel.

WhatsApp, emojilerden sıkılanlar için çıkartma önerilerinde bulunacak

WhatsApp, çıkartmalar özelliğini yaklaşık 5 yıl önce kullanıma sunmasına rağmen istediği popülerliğe ulaştığını söylemek güç. Görünen o ki şirket, bu durumu değiştirmek istiyor. Android Beta sürümünde ortaya çıkan bir özellik, artık kullandığınız emojiye göre çıkartma önerileri göreceğinizi ortaya koyuyor.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın emoji klavyesinde bir emojiyi seçtiğinizde WhatsApp, bir pop-up açacak ve seçtiğiniz emoji yerine kullanabileceğiniz çıkartmaları gösterecek. Özellik, şu an için tek bir emoji paketini desteklediğinden çıkartmaları popüler hale getirmesi zor ancak önümüzdeki dönemde daha fazla emoji paketinin desteklenmesi ve hatta WhatsApp'ın yapay zeka ile özelleştirilmiş çıkartmalardan öneriler sunması, çıkartmaların daha sık kullanılmasını sağlayabilir.

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